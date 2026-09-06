Камера засне жестока саморазправа: 74-годишен мъж и тийнейджър се сбиха в Генерал Тошево

- Полицията в Генерал Тошево се е самосезирала след видео, показващо физическа саморазправа между 74-годишен мъж и 14-годишно момче.
- По първоначални данни конфликтът започнал след забележка към момчето за каране на електрическа тротинетка, а последвал спор между двамата прераснал в бой.
- 74-годишният мъж е задържан, уведомена е прокуратурата и е започнала проверка за изясняване на всички обстоятелства.
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Полицията в Генерал Тошево се е самосезирала след разпространено в социалните мрежи видео, показващо физическа саморазправа между 74-годишен мъж и 14-годишно момче пред търговски обект в града, съобщиха от Министерството на вътрешните работи във Фейсбук.
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По първоначални данни конфликтът е възникнал след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се срещнали, възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа.
След предприетите от полицейските служители действия са установени свидетели на случая и е изяснено лицето, заснело разпространените кадри.
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74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед. Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка. Продължава изясняването на всички обстоятелства около случая.
Клипът се разпространява в социалните мрежи.