Сергей Рябков: Путин, Тръмп и Си Цзинпин може да се срещнат на тристранна среща в Китай

Русия не изключва тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, заяви зам.-външният министър Сергей Рябков.

Москва обаче настоява първо да бъде уточнен дневният ред и очакваните резултати от евентуалната среща.

Идеята вече беше повдигната от съветника на Кремъл Юрий Ушаков като възможност за срещата на АТИС в Шънджън, Китай, през ноември.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Въпреки това преди да се пристъпи към самата подготовка за срещата „е необходимо да се разбере какъв ще бъде дневният ѝ ред“, каза Рябков.

Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е

„Тук основният въпрос се свежда до това как ще бъде формулирано съдържанието на срещата и какво можем да очакваме като резултат“, добави той.

По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен, Китай, през ноември.