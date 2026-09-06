Български национал припадна на терена по време на мач в Серия Б, откараха го в болница

Българският национал Росен Божинов припадна около 40-ата минута на мача между Юве Стабия и Пиза в Серия Б, след което бе изнесен на носилка и откаран в болница.

От Пиза съобщиха, че защитникът е в съзнание и се чувства добре, като първоначалната хипотеза е дехидратация заради силната жега.

Срещата бе прекъсната за около 40 минути, докато Божинов бъде прегледан, след което се очакваше двубоят да бъде подновен

Неприятна ситуация се разигра по време на срещата от третия кръг на италианската Серия Б между Юве Стабия и Пиза.

Българският национал Росен Божинов припадна малко след 40-та минута на мача.

Бранителят беше изнесен на носилка и откаран в болница, а двубоят прекъснат.

"Божинов беше откаран в болница за прегледи. Той е в съзнание. Една от възможните причини е дехидратация. Ще последват допълнителни информации", обявиха от неговия клуб Пиза.

Българският национал Росен Божинов се чувства добре. Той е в болница, като не е губил съзнание, съобщава Cronache di spogliatoio.

Според информацията на изданието, тосканският защитник ще се подложи на тестове, за да се установят по-точно причините за неразположението, което го е сполетяло.

Остава първоначалната хипотеза за евентуална дехидратация поради силната жега в Кастеламаре.

След пауза от около 40 минути, мачът от третия кръг на Серия "Б“ трябва да бъде подновен.