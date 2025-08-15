Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Д нес всички погледи са устремени към отдалечената Аляска, където президентът на САЩ Доналд Тръмп се среща с руския президент Владимир Путин. Дали тази среща може да доведе до примирие в Украйна? Засега мнозина наблюдатели изразяват повече съмнения, отколкото надежди. Въпреки това, именно тук - далеч от европейските столици и със символична историческа нотка за Русия - двамата лидери имат шанс да определят съдбата на конфликта, а светът следи всяко тяхно движение с напрежение и очакване.

Може ли срещата на президента Доналд Тръмп този петък в Аляска с руския президент Владимир Путин да доведе до примирие във войната в Украйна?

Засега повечето наблюдатели имат повече съмнения, отколкото надежди. Ясно е, че това може да се превърне в златна възможност за Путин да повлияе върху представите на Тръмп за начините за приключване на войната.

Зад стените на Кремъл Путин размишлява: война и мир

Руските медии възторжено коментират избора на място за срещата – подчертавайки, че Тръмп и Путин ще решават съдбата на войната сами и че отдалечеността на Аляска от Европа символизира изтласкването на европейските държави и Украйна от процеса. Някои руски коментатори припомнят, че Аляска някога е била руска територия, продадена от цар Александър II на САЩ за дребна сума през 1867 г.

Много наблюдатели, особено руски, възприемат срещата като доказателство, че Тръмп отново е позволил на Путин да го заблуди. Те отбелязват, че въпреки заканите на Тръмп за по-строги санкции, Путин вече има среща, на която може отново да се преструва, че иска мир. Това се разглежда като последния – и вероятно много успешен – ход на Путин да обезвреди недоволството на Тръмп и да избегне заплахата за нови санкции.

Някои руски анализатори смятат, че внезапният форум е елегантен начин и за двамата лидери да избегнат неудобния въпрос за крайния срок, който Тръмп сам постави миналата седмица, за да наложи санкции, ако Русия не прекрати войната. Тръмп, който очевидно е неохотен да действа и знае, че те може да не проработят, е намерил начин да отложи решението.

„За Тръмп това е възможност да запази достойнството си в ситуация, в която има малко начини да оказва натиск върху Москва. За Путин личната среща би помогнала да поддържа връзката с Тръмп, който явно е склонен да съчувства на руската позиция“, пишат руските журналистки Фарида Рустамова и Маргарита Литуова.

Как Тръмп и Путин разтърсиха света за една седмица

И все пак има проблясъци на надежда, че срещата може да бъде реална крачка към примирие. Президентът на Украйна Володимир Зеленски във вторник заяви, че САЩ са получили сигнал от Русия, че тя може да е „готова да прекрати войната или поне да направи първа стъпка към примирие“. Това бил първият подобен сигнал от Москва. Има индикации, че пропастта между позициите на Русия и Украйна леко се е стеснила.

По данни на „Уолстрийт Джърнал“ Путин вече иска Украйна да предаде останалите свободни части от източните области Донецк и Луганск в замяна на прекратяване на офанзивата в две други югоизточни области - Херсон и Запорожие. Русия би могла да върне и малки участъци земя в Сумска и Херсонска области. Преди Путин настояваше да вземе и Херсон, и Запорожие.

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска

И все пак тези искания остават крайни - Украйна би отстъпила огромна територия с стотици хиляди жители и ключови отбранителни позиции срещу почти нищо. Това би улеснило Русия да възобнови инвазията по-късно. Зеленски вече изключи предаването на свободния Донбас, напомняйки, че конституцията на страната го забранява. Той отново заяви, че не може да има териториални отстъпки без „гаранции за сигурност“ за Украйна, като получи пълна подкрепа от Европа. Тръмп обаче е показал нежелание да предлага такива гаранции, а и е малко вероятно Путин да ги приеме.

Разликата в позициите изглежда трудно преодолима. За първи път обаче и двете страни говорят повече за замразяване на фронтовата линия – вариант, който изглежда по-реалистичен. Срещата ще покаже дали в Кремъл е настъпила промяна и дали Путин наистина иска примирие.

Бившият украински министър на отбраната Андрий Загороднюк смята, че Путин почти сигурно ще предложи условия, които знае, че са неприемливи, за да накара Украйна да отблъсне Тръмп. Това може да доведе до спиране на американската военна помощ. Руските медии вече подготвят почвата, за да обвинят Европа и Украйна, ако срещата не доведе до мир. Самият Тръмп в понеделник изрази раздразнение, че Зеленски повдига конституционната забрана за предаване на територия.

„Путин си играе с желанието на американската администрация да постигне мир в Украйна. Той иска да спечели САЩ на своя страна, за да получи целия Донбас – нещо, което не може да постигне без да изгуби още стотици хиляди хора и поне година време“, казва Загороднюк.

Срещата започва в 22:30 ч., ето какво знаем още

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в отдалечената военна база Joint Base Elmendorf-Richardson, американска военна инсталация в Анкъридж, Аляска, съобщи Sky News.

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души - около 10% от населението на Анкъридж.

Тази зона е също значима и за Русия: САЩ закупуват Аляска от Руската империя преди 158 години. Малкият Диомидски остров на Аляска се намира на по-малко от три мили от големия Диомидски остров на Русия в Беринговия проток, което показва колко географски близки са двете страни.

Джо Байдън и Барак Обама също са посещавали базата; през 2015 г. Обама става първият американски президент, стъпил северно от Арктическия кръг.

Elmendorf-Richardson приютява самолети като F-22 Raptor – изтребител, за който ВВС твърдят, че „не може да бъде надминат от нито един известен или проектиран изтребител“.

Американското министерство на отбраната описва района като „живописни, величествени, заснежени планини, езера, реки, ледници и много дивеч“.

Посочва се, че посетителите, които се опитват да достигнат базата с кола, трябва да носят аварийни комплекти, храна, одеяла и допълнително гориво, тъй като районът е изключително отдалечен.

Как стигнахме дотук

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, насрочена за 15 август в Аляска, представлява ключов дипломатически момент в контекста на продължаващата война в Украйна. Новината за срещата беше обявена първоначално от Доналд Тръмп в социалните медии, след което беше потвърдена от Кремъл чрез външнополитическия съветник на руския президент Юрий Ушаков. Аляска е избрана като място на срещата, тъй като икономическите и стратегическите интереси на двете държави се пресичат в Арктическия регион, въпреки че преди това към Тръмп е била отправяна покана за посещение в Русия.

Преди насрочването на тази среща, отношенията между Вашингтон и Москва бяха характеризирани с колебания между сътрудничество и значително напрежение. През последните месеци американският президент изрази разочарование от руската страна, особено по отношение на продължаващите военни действия в Украйна и критиките на Путин към легитимността на украинския президент Володимир Зеленски. В отговор на ескалацията на конфликта, САЩ предприеха мерки като изпращане на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на Украйна, но също така бяха обсъждани и наложени нови икономически санкции. Наскоро Вашингтон въведе 25-процентни мита върху руски петрол, насочени към потребители на руски износ, като Индия.

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф проведе тричасов разговор с Владимир Путин в Москва, като и двете страни го определиха като конструктивен.

Очакванията за изхода от срещата са смесени. От една страна, Белият дом е заявил, че очакванията са ниски и че срещата ще бъде предимно "опознавателна" или "упражнение по изслушване". От друга страна, медийни публикации и източници предполагат, че Доналд Тръмп ще представи на Владимир Путин конкретно предложение, базирано на принципа "земя срещу мир".

Това може да включва отстъпване на значителни украински територии в замяна на прекратяване на огъня. Според информации в печата, Москва може да е предложила Украйна да отстъпи цялата Донецка област, включително части под украински контрол, а в замяна Русия да се откаже от някои по-малко стратегически територии в Херсонска и Запорожка област. Сред евентуалните предложения от американска страна се споменава и достъп на Русия до редки полезни изкопаеми в райони на Украйна под руска окупация, както и до природни богатства на Аляска, в допълнение към възможно частично премахване на санкциите срещу руската авиационна индустрия.

Целта на Кремъл е да постигне споразумение, което да бъде представено на Киев и европейските столици като "свършен факт".Липсата на покани за европейски лидери на срещата предизвиква паралели с Ялтенската конференция от 1945 г., където съдбата на Европа е била решавана без участието на засегнатите държави. Европейските столици и Киев изразяват нарастваща тревога от перспективата за териториални размени. Позицията на Украйна е, че въпреки готовността за гъвкавост, приемането на загубата на значителна част от територията би представлявало болезнено политическо предизвикателство за правителството в Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски е провел множество телефонни разговори с международни лидери и е в постоянен контакт със САЩ, като настоява за засилване на американските санкции срещу Русия. Киев също така изразява силно желание Полша и други европейски страни да участват в планирането на евентуално спиране на огъня и мирно споразумение. Анализатори посочват, че руският президент може да не бърза да сложи край на войната, тъй като излизането от военната икономика би могло да повиши вероятността от вътрешносоциално-политически борби.