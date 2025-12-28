Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

Д ва хеликоптера се сблъскаха във въздуха и се разбиха в Южен Ню Джърси, като според първоначална информация един човек е загинал, а друг е ранен, съобщава New York Post.

Източник: БТА/АР

В социалните мрежи се разпространява стряскащо видео, заснето от паркинга на магазин в Хамънтън. На кадрите се вижда огромен черен стълб дим в далечината, докато шокирани минувачи коментират и реагират на случилото се.

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди катастрофата в изявление пред The Post и съобщи, че на борда са били само двамата пилоти.

2 helicopters collide, crash in New Jersey, harrowing video shows https://t.co/M2GVzn6ep3 pic.twitter.com/qwOB3tXAul — New York Post (@nypost) December 28, 2025

„Хеликоптер Enstrom F-28A и хеликоптер Enstrom 280C се сблъскаха във въздуха близо до общинско летище Хамънтън в Ню Джърси около 12:25 ч. местно време в неделя, 28 декември“, пише FAA. „На борда на всеки самолет са били само пилотите. FAA и Националният съвет за безопасност на транспорта ще разследват. NTSB ще отговаря за разследването и ще предостави допълнителна актуализация.“

🚨🇺🇸 There was no collision over Hammonton, New Jersey - just another Helicopter losing control and sadly crashing pic.twitter.com/O6pdrVUchL — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 28, 2025

И двата хеликоптера са малки летателни апарати, произведени преди десетилетия.