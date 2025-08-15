Путин ще посети Магадан преди срещата в Аляска

П резидентът на Русия Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан. Това съобщи пред журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, предаде ТАСС.
„Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там многократно, още когато беше премиер“, разказа Песков.
Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 15, 2025
Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… pic.twitter.com/5PGP7yfboF
В града се реализират проекти за създаване на комфортна среда за живот, президентът ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта, отбеляза представителят на Кремъл. „Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.“, обясни Песков. „Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт“, допълни той.
„Разбира се, той ще се срещне с губернатора на Магаданска област Сергей Носов. Тоест, това ще е пълноценно регионално пътуване“, - обобщи подробностите за визитата Песков.
След Магаданск Путин ще се отправи към Аляска, допълни Песков.