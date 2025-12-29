Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Д оналд Тръмп и Володимир Зеленски заявиха, че е постигнат напредък за прекратяване на войната в Украйна по време на преговорите във Флорида, но президентът на САЩ призна, че проблемът с територията остава „нерешен“, съобщи BBC.

Докато президентите на САЩ и Украйна определиха разговорите като „страхотни“, Тръмп заяви, че „един или два много трудни въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята.

Обръщайки се към репортери в Мар-а-Лаго, Зеленски заяви, че са постигнали споразумение по „90%“ от 20-точковия мирен план, докато Тръмп заяви, че гаранцията за сигурност за Украйна е „близо до 95%“ изпълнена.

По-късно Зеленски заяви, че екипи на САЩ и Украйна ще се срещнат следващата седмица за по-нататъшни разговори по въпроси, насочени към прекратяване на близо четиригодишната война на Русия в Украйна.

„Проведохме съществен разговор по всички въпроси и високо ценим напредъка, който украинският и американският екип постигнаха през последните седмици“, каза Зеленски в изявление в приложението за съобщения Telegram.

Trump, Zelenskyy say peace deal for Ukraine is ‘close’ but ‘thorny issues’ remainhttps://t.co/Y636hjhxfA pic.twitter.com/A6rldXg0gr — The Washington Times (@WashTimes) December 29, 2025

Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., а в момента Москва контролира около 20% от украинската територия.

Предложението за превръщане на региона Донбас в Източна Украйна, който до голяма степен е контролиран от Русия, в демилитаризирана зона остава „нерешено“, заяви Тръмп.

„Част от тази земя е заета“, каза той пред репортери след срещата. „Част от тази земя може би е на разположение за заграбване, но е възможно да бъде заета през следващия период от няколко месеца.“

Москва в момента контролира около 75% от Донецка област и около 99% от съседната Луганска област. Регионите са общо известни като Донбас.

Русия иска Украйна да се оттегли от малката част от територията, която все още контролира в Донбас, докато Киев настоява, че районът може да се превърне в свободна икономическа зона, контролирана от украинските сили.

Американският президент многократно е променял позицията си относно загубените територии на Украйна, а през септември изненада наблюдателите, като предположи, че Украйна може да си ги върне. По-късно той промени курса си.

„Това е много труден въпрос“, каза той. „Такъв, който ще бъде решен.“

Trump & Zelensky say progress was made, but still no deal

Trump had promised to end the war within 24 hours on the campaign trail, but now says there's no deadline to secure a peace deal

Trump: "This is not a one day process, deal, this very complicated stuff” @ABC pic.twitter.com/WeNIOCK41C — Selina Wang (@selinawangtv) December 29, 2025

Гаранциите за сигурност за Украйна са „на 95% изпълнени“, заяви Тръмп, без официално да се ангажира с логистична подкрепа или разполагане на войски, които да помогнат за защитата на Украйна от бъдещи атаки.

Тръмп повдигна въпроса за възможността за тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна, заявявайки, че това може да се случи „в точния момент“.

Въпреки че президентът на САЩ е нетърпелив да добави войната между Украйна и Русия към списъка с конфликти, за които твърди, че са приключили, той предупреди, че застояли или прекратени преговори, които вървят „наистина зле“, биха могли да означават, че войната продължава.

По-рано Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Американският президент не разкри много подробности за телефонния разговор, но каза, че вярва, че руският лидер „иска Украйна да успее“.

В същото време Тръмп призна, че Москва няма особен интерес от прекратяване на огъня, което би позволило на Украйна да проведе референдум.

„Разбирам тази позиция“, добави той.

Руският съветник по външната политика Юрий Ушаков заяви, че разговорът е бил иницииран от Тръмп и че той и Путин са обсъдили последните предложения на ЕС и Украйна за прекратяване на войната.

Ушаков, бившият посланик на Русия в САЩ, заяви, че Тръмп е изслушал оценката на Кремъл за предложенията и двамата президенти са били единодушни след разговора в убеждението си, че временно прекратяване на огъня, предложено от ЕС и Украйна, вместо това би удължило конфликта.

Зеленски предложи украинските представители да се срещнат в Белия дом през януари, евентуално заедно с европейски лидери, докато делегациите на САЩ и Украйна финализират плановете за по-нататъшни преговори.

В телефонен разговор след срещата с европейски съюзници, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства „добрия напредък“ в преговорите във Флорида, като същевременно подчерта необходимостта Украйна да получи „железни гаранции за сигурност от първия ден“.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че съюзниците на Киев ще се срещнат в Париж следващия месец, за да обсъдят гаранциите за сигурност.

„Ще съберем страните от Коалицията на желаещите в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка от тях“, каза Макрон в ефира на X, след като разговаря със Зеленски и Тръмп.