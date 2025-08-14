Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

М инистерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".

In preparations for Putin’s visit to the US state of Alaska on Friday for a summit with Trump, aimed at stopping Moscow’s invasion of Ukraine, the US Treasury Department has briefly relaxed sanctions on Russia in terms of commercial and aviation restrictions.… pic.twitter.com/vVbzzdz00j — KyivPost (@KyivPost) August 14, 2025

Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.

През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна. Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите.