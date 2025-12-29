Свят

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Тръмп: Имаше голяма експлозия в района на дока

29 декември 2025, 22:09
САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че въоръжените сили са ударили и унищожили зона от докове на венецуелски плавателни съдове за трафик на наркотици.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Това може да е първия сухопътен удар от военната кампания на Тръмп за борба срещу наркотрафика от Латинска Америка.

„Имаше голяма експлозия в района на дока, където товареха кораби с наркотици“, каза той пред репортери.

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

„Ударихме всички кораби и сега ударихме района... и вече го няма. Беше на брега“, добави той, отказвайки да каже дали е операцията е на ЦРУ и къде е извършен ударът.

