Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Френската актриса, превърнала се в противоречива фигура през по-късните си години, е имала няколко нашумели връзки и четири брака

29 декември 2025
Б риджит Бардо – една от най-прочутите екранни икони на 50-те и 60-те години на ХХ век – пленява публиката не само с филмите си, но и с бурния си личен живот.

Френската актриса, превърнала се в противоречива фигура през по-късните си години, е имала няколко нашумели връзки и четири брака: с режисьора Роже Вадим (1952–1957), с актьора Жак Шарие (1959–1962), с германския милионер Гюнтер Сакс (1966–1969) и с бизнесмена Бернар д'Ормал, за когото се омъжва през 1992 г, пише PEOPLE.

Тя има едно дете – син Николас, роден от втория ѝ брак с Жак Шарие. Звездата от „Презрение“ се разделя с Шарие след едва три години, а отношенията ѝ със сина впоследствие стават силно отчуждени, тъй като попечителството е присъдено на бащата.

За търсенето на спътник в живота след третия си развод Бардо казва: „Мечтата ми би била самотата на двама. Бих искала да се омъжа за последен път в живота си. В момента най-хубавото нещо, което може да ми се случи, е да живея с другар до края на дните си“, цитира United Press International.

Бардо и четвъртият ѝ съпруг – бизнесменът Бернар д'Ормал – остават заедно чак до смъртта ѝ през декември 2025 г.

  • Миналите връзки и бракове

Роже Вадим

Бардо се омъжва за първия си съпруг – режисьора Роже Вадим – през 1952 г., когато е едва на 18. Вадим е с шест години по-възрастен и по-късно я снима в дебюта си „И Бог създаде жената“ (1956), където тя започва афера с колегата си Жан-Луи Трентинян.

Аферата води до развода им през април 1957 г. По-късно Вадим коментира пред „Сидни Морнинг Хералд“: „Знаех какво се случва и го очаквах. Винаги бих предпочел да имам такава съпруга, знаейки, че ми е невярна, отколкото жена, която обича само мен и никой друг... Исках жена с чувство за приключения и сексуално любопитство.“

През 1965 г. Вадим се жени за Джейн Фонда, а три години по-късно се ражда дъщеря им Ванеса.

Embed from Getty Images

Жан-Луи Трентинян

Романът между Бардо и Трентинян започва на снимачната площадка на „И Бог създаде жената“ през 1956 г., докато и двамата са женени. Трентинян се развежда със съпругата си Стефан Одран същата година, а с Бардо живеят заедно около две години. Връзката им приключва през 1958 г., когато актрисата започва афера с музиканта Жилбер Беко.

Жак Шарие

На 18 юни 1959 г., след бурна романтика, Бардо се омъжва за актьора Жак Шарие – неин партньор в „Бабет отива на война“. През януари 1960 г. се ражда синът им Никола-Жак. Самата Бардо по-късно признава, че не е била готова за майчинство. В мемоарите си „Initiales B. B: Mémoires“ (1996 г.) тя пише: „Не съм създадена да бъда майка. Не съм достатъчно възрастна… да се грижа за дете.“

Тя споделя, че е гледала корема си „като скъпа приятелка, върху която ще затвори капака на ковчега“, а неродения си син нарича „раков тумор“, който се е опитала да премахне, удряйки се в стомаха.

След развода Шарие получава попечителството над Никола. През 1997 г. той и синът завеждат дело срещу Бардо и издателя ѝ за „обидни забележки“, а съдът присъжда над 30 000 долара компенсации.

Embed from Getty Images

Гюнтер Сакс

Бардо среща германския милионер Гюнтер Сакс през май 1966 г. в Сен Тропе. Женят се два месеца по-късно в Лас Вегас.

За него тя пише: „Бях хипнотизирана… той имаше същия Ролс като мен!“

Още на следващия ден Сакс наема хеликоптер, който обсипва вилата ѝ с хиляди рози.

Дни след сватбата тя започва афера с певеца Майк Сарн. През 1969 г. двамата се развеждат. Сакс по-късно коментира:
„Една година с Бардо струваше колкото 10 с всеки друг.“

Embed from Getty Images

Афера със Серж Генсбур

Според The Guardian, докато е омъжена за Сакс, Бардо започва роман с френския певец Серж Генсбур. Тя го моли да ѝ напише любовна песен – Генсбур създава две: „Bonnie et Clyde“ и „Je T'aime… Moi Non Plus“, записани в „разгорещена сесия“, включваща „интензивно галене“ според звукорежисьор от студиото.

След като Сакс научава за песента, Бардо настоява записът да не бъде издаден. Генсбур по-късно презаписва версията с Джейн Бъркин – и песента достига №1 във Великобритания. Бардо издава своя запис едва през 1986 г.

Бернар д'Ормал – най-дългата ѝ връзка

През юли 1992 г. Бардо се запознава с бизнесмена Бернар д'Ормал, а месец по-късно двамата вече са женени.
Д'Ормал разказва пред PEOPLE: „Две седмици след като се запознахме, Бриджит се обади на Никола – искаше да се запознаем. Преди да тръгнем за Норвегия, тя каза: ‘Защо не се оженим, докато сме там?’ Така го направихме тихо… само близките ни знаеха.“

Embed from Getty Images

  • Майчинството – непреживяна рана

Бардо признава, че бременността и раждането са били „кошмар“. Прекаленото внимание на папараците я принуждава да роди у дома.
Тя преживява два аборта преди раждането на Никола – единият почти завършва трагично. След разводa синът живее предимно с родителите на Шарие.

В мемоарите си Бардо описва и опит за самоубийство след скандал със съпруга си Жак.

По-късно в книгата си „Моят отговор на Бриджит Бардо“ Жак Шарие пише, че актрисата все пак е обичала сина си. Бардо понякога се е виждала с Никола, обещава да не го споменава повече публично и чрез него има внуци и правнуци.

Embed from Getty Images

  • Далеч от светлините – последните години

Славата – преследването от папараци, нападките, заплахите – оставят дълбок отпечатък върху живота ѝ. След края на филмовата си кариера тя се посвещава изцяло на защитата на животните.

През 90-те години Бардо преживява рак на гърдата, който успява да пребори.

На 28 декември 2025 г. светът научи за смъртта на легендата на френското кино.

Бернар д'Ормал е бивш съветник на Жан-Мари льо Пен – лидерът на крайнодясната партия „Национален фронт“, която Бардо открито подкрепя.

