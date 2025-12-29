Свят

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага

29 декември 2025, 09:40
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо
Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси
Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски
Зеленски пристигна в

Зеленски пристигна в "Мар-а-лаго" за среща с Тръмп (СНИМКИ)
Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ
Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски
„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

П роливни дъждове наводниха южните и източните провинции на Испания през уикенда, съобщи NOVA.

Равносметката до този момент е двама загинали и един изчезнал, след като излезли от коритата си реки отнесоха автомобили и мотоциклети, а властите предупредиха жителите да останат в домовете си.

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага. В Барселона, щети нанесоха ветрове от над 70 км/ч. Във Валенсия, където катастрофалните наводнения през октомври миналата година отнеха живота на над 220 души, властите изпратиха предупреждения на телефоните, като призоваха хората да останат в домовете си и на високи места. 

 

Източник: NOVA    
Наводнения в Испания Проливни дъждове Загинали Изчезнал човек Гранада Малага Валенсия Барселона Предупреждения за опасност Прелели реки
Последвайте ни
Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Някои

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

С колко поскъпва издаването на документи

С колко поскъпва издаването на документи

pariteni.bg
Тези автомобилни класики са неразрушими

Тези автомобилни класики са неразрушими

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 25 минути

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Любопитно Преди 1 час

Равносметка на година, в която ученето, диалогът и смелостта да „вдигнеш ръка“ се превърнаха в култура

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 1 час

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

.

Висока лавинна опасност в Пирин

България Преди 1 час

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите ѝ на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

,

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

България Преди 2 часа

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

,

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

.

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Любопитно Преди 3 часа

Тези младенци почитаме като първите мъченици заради Христос

.

4 храни, които са вредни за консумация с шампанско

Любопитно Преди 3 часа

Чаша шампанско в новогодишната нощ е задължителен ритуал за почти всеки

.

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Свят Преди 3 часа

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Свят Преди 11 часа

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Свят Преди 11 часа

Според него силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата на протестиращите

Екзитпол: "Самоопределение" на Албин Курти печели изборите в Косово

Екзитпол: "Самоопределение" на Албин Курти печели изборите в Косово

Свят Преди 13 часа

Ако резултатите се потвърдят, „Самоопределение“ ще трябва да намери коалиционен партньор за съставяне на управляващо мнозинство

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Свят Преди 15 часа

През последните години Испания е сред държавите, най-силно засегнати от климатичните промени

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Морган Роджърс е Betano Играч на кръга във Висшата лига

Gong.bg

Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол

Gong.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg

Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg