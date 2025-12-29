Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

П роливни дъждове наводниха южните и източните провинции на Испания през уикенда, съобщи NOVA.

Равносметката до този момент е двама загинали и един изчезнал, след като излезли от коритата си реки отнесоха автомобили и мотоциклети, а властите предупредиха жителите да останат в домовете си.

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага. В Барселона, щети нанесоха ветрове от над 70 км/ч. Във Валенсия, където катастрофалните наводнения през октомври миналата година отнеха живота на над 220 души, властите изпратиха предупреждения на телефоните, като призоваха хората да останат в домовете си и на високи места.