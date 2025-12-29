Свят

Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака

Ушаков: Позицията на Русия ще бъде преразгледана по редица договорености

29 декември 2025, 18:58
Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е провел „положителен“ телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, съобщи Белият дом, ден след като републиканецът се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски във Флорида.

„Президентът Тръмп приключи положителен разговор с президента Путин по темата за Украйна“, написа прессекретарят Каролайн Левит в социалната мрежа X.

Русия: Украйна опита да убие Путин

Тръмп и Путин са разговаряли и преди срещата на американския президент със Зеленски на 28 декември.

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Изявлението на Левит дойде малко след като Москва обвини Киев, че е изпратил дронове към резиденцията на Путин, и обяви, че ще „преразгледа“ позицията си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Украйна отхвърли руските обвинения, че 91 дрона са атакували комплекса и ги определи като „лъжи“, целящи да подкопаят мирните преговори.

Съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков заяви, че Путин е бил информиран от Тръмп и неговите висши съветници за водените от Вашингтон преговори с Украйна.

„Според американците, по време на тези преговори американската страна настойчиво е прокарвала идеята за необходимостта Киев да предприеме реални стъпки към окончателно уреждане на конфликта, а не да се прикрива зад искания за временно прекратяване на огъня“, каза Ушаков.

По думите му руската страна се опасява, че предложенията, които Украйна е отправила към американците, все още могат да бъдат тълкувани твърде широко от Киев. Ушаков добави, че Тръмп е бил „шокиран“, когато Путин го е информирал за предполагаемата атака срещу президентската резиденция в Новгородска област.

„Позицията на Русия ще бъде преразгледана по редица договорености, постигнати на предишния етап, както и по текущите контакти“, заяви Ушаков: „Това е било казано много ясно“.

„Не ми харесва. Не е хубаво“, каза Тръмп пред репортери и подчерта: „Научих за това днес от президента Путин. Много се ядосах“.

„Периодът е деликатен. Това не е точният момент. Едно е да бъдеш нападателен, защото те са нападателни. Друго е да се атакува неговият дом. Не е точният момент за нещо подобно“, добави държавният глава на САЩ.

Запитан дали има доказателства за атаката, Тръмп отговори: „Ще разберем“.

Той определи днешния си разговор с Путин като „много добър“.

Източник: БГНЕС, БТА    
