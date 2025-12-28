Свят

Зеленски пристигна в "Мар-а-лаго" за среща с Тръмп (СНИМКИ)

Това е първата лична среща между Тръмп и Зеленски от 17 октомври насам

Обновена преди 13 минути / 28 декември 2025, 20:37

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че както украинският лидер Володимир Зеленски, така и руският държавен глава Владимир Путин наистина искат мир, като приветства пристигналия в имението му в щата Флорида „смел украински лидер“, предаде Асошиейтед прес.

„Двамата лидери искат това да приключи“, заяви Тръмп в началото на срещата в "Мар-а-Лаго". Преди Зеленски да пристигне, Тръмп разговаря с Путин по телефона повече от час и планира да говори с него отново скоро след това.

Поздравявайки Зеленски, Тръмп каза за него: „Този ​​господин е работил много усилено и е много смел, а и неговият народ е много смел.“

Зеленски, застанал до Тръмп, заяви, че ще обсъдят териториалните отстъпки, които се приемат за червена линия за страната му. Той допълни, че неговият екип за преговорите и този на Тръмп „са обсъдили как да се движат стъпка по стъпка и да се доближат до мира“ и ще продължат да го правят на срещата.

„Вярвам, че Украйна също е предприела някои много силни атаки“, заяви Тръмп, коментирайки скорошните руски въздушни удари в Украйна. „И не го казвам негативно. Мисля, че вероятно е трябвало да го направят. Имало е експлозии в различни части на Русия. Не мисля, че са дошли от Конго", допълни той.

Тръмп заяви, че все още вярва, че Путин е „много сериозен“ по отношение на прекратяването на войната.

Той обаче смекчи оптимизма си относно прекратяването на конфликта. „Или ще свърши, или ще продължи дълго време и още милиони хора ще бъдат убити“, заяви американският президен

По-рано съветникът на Кремъл по външните работи Юрий Ушаков заяви по-рано днес, че телефонният разговор е бил иницииран от американска страна, продължил е повече от час и е бил „приятелски, доброжелателен и делови“. Ушаков допълни, че Тръмп и Путин са се съгласили да говорят отново скоро след срещата в Маями.

Зеленски, който пристигна в Маями сутринта, заяви, че двамата с Тръмп планират да обсъдят споразуменията за сигурност и икономиката. Той допълни, че ще повдигне „териториални въпроси“, тъй като Москва и Киев остават в ожесточен спор относно съдбата на източния украински регион Донбас.

АП отбелязва, че срещата на Тръмп и Зеленски подчертава очевидния напредък, постигнат от преговорния екип на Тръмп през последните седмици, докато страните обмениха проекти на мирни планове и продължиха да оформят предложение за прекратяване на боевете. Зеленски заяви пред репортери в петък, че 20-точковият проект на предложение, обсъден от преговарящите, е „готов на около 90%“ – повтаряйки цифрата и оптимизма, които американските представители изразиха, когато се срещнаха със Зеленски в Берлин по-рано този месец.

Източник: БТА/АР

Sky News публикува снимки от трапезарията в „Мар-а-Лаго“, на които се вижда кои са членовете на двете делегации, участващи в разговорите между Тръмп и Зеленски. Украинската делегация е разположена от лявата страна на масата, а американската – срещу нея.

На видеа, появили се в социалната мрежа X, се чува как Зеленски заявява пред Тръмп, че това е първото му посещение в „Мар-а-Лаго“, а Тръмп отвръща, че залата, в която се намират, е „много благоприятна за сделки“.

До Тръмп са държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Присъства и генерал Дан Кейн – председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер в САЩ.

Източник: Виктор Турмакова/БТА    
