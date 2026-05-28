Свят

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

СЗО предупреждава, че мярката може да ускори разпространението на вируса чрез нелегални маршрути

28 май 2026, 08:29
У ганда нареди затварянето на границата с Конго заради рязкото увеличаване на случаите на рядък щам на ебола, след като и в самата Уганда бяха потвърдени заразени здравни работници, имали контакт с пациенти от Конго.

Мярката противоречи на препоръките на Световната здравна организация (СЗО), но подчертава нарастващите опасения от разпространение на вируса в Източна Африка.

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

Става дума за щама „Бундибуджо“ – рядка форма на ебола, за която няма одобрени лекарства или ваксини. По данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и СЗО, в Конго има 121 потвърдени случая на ебола и 17 смъртни случая. Освен това има над 1077 предполагаеми случая и 246 предполагаеми жертви.

В Уганда са потвърдени седем случая, включително един смъртен. Властите обясниха, че здравни работници са били изложени на вируса от пациенти, преминали границата преди официалното обявяване на епидемията в източната част на Конго на 15 май.

Преминаването през границата ще бъде разрешено само при извънредни обстоятелства – за доставки, сигурност или дейности, свързани с овладяване на епидемията. Всички влизащи от Конго при такива случаи ще бъдат поставяни под задължителна 21-дневна карантина.

Уганда потвърди три нови случая на Ебола

СЗО предупреди, че затварянето на граници може да доведе до използване на нерегламентирани маршрути, което увеличава риска от разпространение на вируса. Границата между Уганда и Конго е дълга стотици километри и има множество неофициални пътеки, използвани ежедневно от местните жители. Експертите подчертават, че проследяването и изолирането на контактните лица е ключово за ограничаване на заболяването, което се предава чрез контакт с телесни течности на заразени или починали хора.

СЗО определи епидемията като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Организацията предупреди, че конфликтите и нападенията срещу здравни заведения в източно Конго сериозно затрудняват овладяването на заразата.

Междувременно САЩ подготвят специален център в Кения за американски граждани, заразени или изложени на риск от ебола. Вашингтон въведе и строги ограничения за пътуващите от Конго, Уганда и Южен Судан.

Източник: БГНЕС, CBS News    
