Свят

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Вашингтон разшири временната забрана за пътуващи от Конго, Уганда и Южен Судан на фона на опасения от разпространение на вируса

23 май 2026, 09:35
С ъединени американски щати разшириха временните ограничения за влизане на своя територия заради епидемията от ебола в части от Африка, предаде "Ройтерс".

Новите мерки вече обхващат и притежателите на зелена карта, които през последните 21 дни са пребивавали в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан.

До момента ограниченията се прилагаха основно за чуждестранни граждани без постоянно пребиваване в САЩ, но сега администрацията във Вашингтон разширява обхвата им заради опасенията от по-широко разпространение на вируса.

Мерките ще останат в сила поне 30 дни, като американските власти подчертават, че ситуацията се следи постоянно и е възможно срокът да бъде удължен в зависимост от развитието на епидемията.

Епидемията от Ебола в Демократична република Конго продължава да тревожи международната общност. Според здравните власти вирусът вече е регистриран и в съседни държави, включително Уганда и Южен Судан, което повишава риска от трансгранично разпространение.

Ебола е едно от най-смъртоносните вирусни заболявания в света. Тя се предава чрез директен контакт със заразени телесни течности и причинява тежка хеморагична треска. Симптомите включват висока температура, мускулни болки, повръщане, вътрешни и външни кръвоизливи, а смъртността при някои щамове може да достигне до 90%.

Първите случаи на заболяването са регистрирани през 1976 г. близо до река Ебола в днешната Демократична република Конго, откъдето идва и името на вируса. Оттогава Африка е ставала сцена на множество огнища, като най-тежката епидемия избухна в Западна Африка между 2014 и 2016 г. Тогава загинаха над 11 000 души, а Световната здравна организация определи кризата като глобална извънредна ситуация.

През последните години международните здравни институции разработиха ваксини и терапии срещу ебола, които значително подобриха възможностите за овладяване на заболяването. Въпреки това експертите предупреждават, че слабите здравни системи, въоръжените конфликти и трудният достъп до някои райони в Централна Африка продължават да затрудняват контрола върху вируса.

Американските власти подчертават, че ограниченията имат превантивен характер и целят да намалят риска от внос на заболяването в страната. Подобни мерки вече са били прилагани и при предишни международни здравни кризи, включително по време на пандемията от COVID-19.

Според експерти разширяването на забраната до притежатели на зелена карта е необичайна стъпка, тъй като тази категория хора има статут на постоянно пребиваващи в САЩ. Именно затова решението показва сериозността, с която Вашингтон разглежда настоящата епидемиологична ситуация.

Засега няма данни за широко разпространение на ебола извън засегнатите райони, но здравните агенции по света остават в повишена готовност.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
