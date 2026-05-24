Свят

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация

24 май 2026, 14:29
Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка
Източник: ЕПА/БГНЕС

В ластите в Демократична република Конго актуализираха броя на жертвите от епидемията от ебола до 204 души, предаде АФП. Съобщението дойде часове след като Червеният кръст обяви смъртта на трима свои доброволци, а Уганда потвърди три нови случая на заболяването.

„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

Министерството на здравеопазването съобщи, че в три провинции на централноафриканската държава са регистрирани 204 смъртни случая при общо 867 предполагаеми заразени. Последните данни на Световна здравна организация от петък сочеха 177 починали от 750 предполагаеми случая.

СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация.

На 23 май Африкански центрове за контрол и превенция на заболяванията предупреди, че рискът от разпространение на вируса се увеличава и извън ДР Конго и Уганда. Ръководителят на организацията Жан Касея заяви: „Имаме 10 държави в риск“, като изброи Ангола, Бурунди, Централноафриканска република, Република Конго, Етиопия, Кения, Руанда, Южен Судан, Танзания и Замбия. По думите му „високата мобилност и нестабилната ситуация със сигурността“ в региона улесняват разпространението на заразата.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Новите случаи в Уганда увеличават броя на потвърдените инфекции в страната до пет, откакто вирусът беше засечен там и в ДР Конго на 15 май. Един човек вече е починал. Министерството на здравеопазването съобщи, че новозаразените са шофьор от Уганда, здравен работник и жена от ДР Конго. И тримата са живи.

Настоящото огнище е съсредоточено в източната част на ДР Конго, където конфликтите продължават от десетилетия. Заболяването първоначално е било установено в провинция Итури, граничеща с Уганда, преди да се разпространи към Южно Киву.

Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец съобщи, че трима конгоански доброволци са загинали в Итури, след като вероятно са се заразили по време на хуманитарна мисия.

„Те са извършвали дейности по управление на тела на починали на 27 март в рамките на хуманитарна мисия, несвързана с ебола“, посочиха от организацията и добавиха, че към онзи момент местното население не е знаело за съществуването на епидемията.

Ебола отново плъзна в Африка

За последните 50 години ебола е причинила смъртта на повече от 15 000 души в Африка.

В петък СЗО повиши оценката за риска в ДР Конго до най-високото ниво – „много висок“, докато рискът за Централна Африка е определен като „висок“, а глобалният риск остава „нисък“.

Настоящата епидемия се причинява от по-рядко срещания щам Бундибугио, за който към момента няма одобрени ваксини или лечение.

Министърът на здравеопазването на ДР Конго Самюел Роже Камба заяви: „Това е проблем на всички.“

Той подчерта, че правителството в Киншаса трябва да възстанови „пълен контрол“ над територията на страната, за да ограничи разпространението на вируса. 

Източник: БГНЕС    
Ебола ДР Конго Епидемия СЗО Жертви Уганда Разпространение на вируса Хеморагична треска Централна Африка Щам Бундибугио
Последвайте ни
След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

Жертви и ранени след руски удар с

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ердоган към Тръмп:&nbsp;Турция е готова да окаже &bdquo;всякаква подкрепа&ldquo; за&nbsp;споразумение с Иран</p>

Ердоган предложи на Тръмп подкрепа за споразумение с Иран и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Турският президент разговаря с държавния глава на САЩ и регионални лидери на фона на усилията за деескалация в Близкия изток

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 2 часа

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

Снимката е илюстративна

Зодии на ръба: Кой има спешна нужда от почивка

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите са определили зодиакалните знаци, които се нуждаят от повече време сами, за да се пренастроят и възстановят. Това може да повлияе на техните решения, взаимоотношения и цялостно благополучие

<p>Имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице</p>

Разкриха имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице

България Преди 4 часа

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в столицата

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

България Преди 4 часа

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Любопитно Преди 4 часа

Децата не учат от лекции, а от ежедневието у дома. Психологът Екатерина Гудино разкрива петте златни родителски принципа, които изграждат силни, гъвкави и самостоятелни личности, без да се налага да прибягваме до контрол, викове и наказания

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Техеран твърди, че осъденият е предавал информация за отбранителната индустрия, докато правозащитни организации алармират за рекорден брой екзекуции

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

България Преди 5 часа

Тя е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

България Преди 5 часа

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

България Преди 6 часа

По първоначална информация двамата са употребили наркотично вещество

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

България Преди 6 часа

Те поздравиха за празника българския народ

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

<p>&quot;Златна палма&quot; 2026:&nbsp;Кой грабна голямата награда на фестивала</p>

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 7 часа

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

България Преди 7 часа

Празничното шествие започна в 10:30 часа

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал около 4:45 ч.

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

България Преди 7 часа

Има и сериозни поражения по инфраструктурата

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Принц Уилям в неловка ситуация: 94-годишна дама флиртува с него

Edna.bg

Бебешка снимка на Рачков предизвика вълна от реакции

Edna.bg

Мария Бакалова с емоционално послание към любимия Левски

Gong.bg

Веласкес: Изпълнен съм с енергия и сила за нови върхове с Левски

Gong.bg

Силен трус в Турция

Nova.bg

Гонка или инцидент: Родители на загинало момиче в катастрофа търсят отговори от разследването

Nova.bg