Свят

САЩ заплашиха Оман със санкции

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

29 май 2026, 14:41
С АЩ предупредиха Оман да не участва пряко или косвено в опити за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток, като заявиха, че ще наложат санкции на всяка страна или партньор, включен в подобна схема, съобщи "Ройтерс".

"Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в публикация в X.

Той подчерта, че американското финансово министерство ще действа "решително" срещу всеки, който участва във въвеждането на подобни такси.

"Оман, в частност, трябва да знае, че Министерството на финансите на САЩ ще се бори решително срещу всеки, който участва пряко или непряко в улесняването на таксите за протока, и всеки партньор, който е готов да съдейства, ще бъде санкциониран", добави Бесънт.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
САЩ Оман Ормузки проток
Бойко Рашков поиска отговори от премиера Румен Радев и ДАНС за Олег Невзоров

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Скотланд Ярд проверява видеоклип, в който носителката на „Оскар“ Дейм Хелън Мирън и съпругът ѝ са обект на агресивни словесни атаки в Лондон заради подкрепата на актрисата за Израел. Властите разследват случая като престъпление от омраза

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

За това пише вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на четири информирани източника

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат

Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа

Това е първият такъв случай от началото на настоящата епидемия

Рисковете, свързани с евентуалното излизане на САЩ от НАТО, са огромни и Алиансът трябва да изготви план за действие, ако това се случи, предупреждават експерти

Астролозите са съставили класация на зодиакалните знаци с най-трудни личности - от спокойни и дипломатични до такива, които не прощават обиди, обичат контрола и лесно провокират конфликти

Латино дивата промени общата им татуировка, за да изтрие името на актьора. Докато Лопес признава, че раздялата почти я е съсипала, Афлек е категоричен: „Няма скандал, няма сапунена опера, истината е много по-банална, отколкото хората вярват“

"Започваме ударно проектиране" обясни регионалният министър иван Шишков

