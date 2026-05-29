САЩ заплашиха Оман със санкции

С АЩ предупредиха Оман да не участва пряко или косвено в опити за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток, като заявиха, че ще наложат санкции на всяка страна или партньор, включен в подобна схема, съобщи "Ройтерс".
"Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в публикация в X.
Той подчерта, че американското финансово министерство ще действа "решително" срещу всеки, който участва във въвеждането на подобни такси.
"Оман, в частност, трябва да знае, че Министерството на финансите на САЩ ще се бори решително срещу всеки, който участва пряко или непряко в улесняването на таксите за протока, и всеки партньор, който е готов да съдейства, ще бъде санкциониран", добави Бесънт.
The United States Government will not tolerate any effort to impose a tolling system in the Strait of Hormuz. Oman, in particular, should know that the U.S. Treasury will aggressively target any actors involved - directly or indirectly - in facilitating tolls for the Strait and…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026