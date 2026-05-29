Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Д вама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънското министерство на отбраната руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар.

Целият експлозивен заряд на дрона е избухнал и около 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти.

Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украйна.

A Russian drone struck an apartment building in NATO-member Romania, its defense ministry said early Friday morning local time, wounding two people.



"During the night of May 28-29, the Russian Federation resumed drone attacks on civilian and infrastructure targets in Ukraine,… pic.twitter.com/Z7IJ0RUPhW — CBS News (@CBSNews) May 29, 2026

Това е първият случай, в който дрон удари гъсто населена зона в Румъния и стана причина да пострадат хора. Държавната информационна агенция „Аджерпрес” цитира Агенцията за реагиране при извънредни ситуации в Галац, според която жена и детето ѝ са били откарани в болница с леки наранявания, а други двама души са получили медицинска помощ на място поради пристъпи на паника.

🇷🇴⚡️ Un dron impactó contra un edificio residencial en Galați, Rumanía



Un dron golpeó un apartamento en el décimo piso de un bloque residencial en Galați, ciudad del este de Rumanía cercana a la frontera con Ucrania.



Según Reuters, la carga explosiva detonó por completo,… pic.twitter.com/LkL5y9hIdh — El Ojo (@ElOjoEn) May 29, 2026

Заместник-министърът на вътрешните работи Раед Арафат, който отговаря за Агенцията за реагиране при извънредни ситуации, заяви пред частния телевизионен канал „Диджи 24“, че дронът е засегнал две стълбища на сградата и е повредил пет автомобила. Инцидентът със сигурност ще засили напрежението на източния фланг на НАТО в момент, когато съюзниците на Украйна се опасяват, че войната може да се разпространи отвъд границите ѝ.

Министерството на отбраната на Румъния публикува официално съобщение, в което потвърждава, че летателният апарат, който се разби в Галац, е част от атаките на Руската федерация срещу Украйна. Според министерството радарите са проследили дрона до града.

„През нощта на 28 срещу 29 май Руската федерация поднови атаките с дронове срещу граждански и инфраструктурни обекти в Украйна, в близост до речната граница с Румъния. Един от тези дронове навлязъл във въздушното пространство на Румъния, като бил проследен от радарите до южната част на град Галац и се разбил на покрива на жилищен блок, като след удара избухнал пожар”, посочват в изявлението от ведомството.

Два самолета F-16, изпълняващи бойна служба по охрана на въздушното пространство на Румъния, са излетели в 01:19 ч. от 86-та въздушна база във Фетешти, подкрепени от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските въздушни сили, съобщава още Министерството на отбраната на Румъния.

Пилотите са получили разрешение да атакуват целите през целия период на тревогата. Изпратени са били и съобщения RO-Alert за окръзите Тулча, Галац и Браила. Междувременно местните власти в Южна Украйна, цитирани от "Ройтерс", съобщиха, че пристанището на град Измаил, в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин.



Румъния, която е член на НАТО, граничи с Украйна по сухопътна граница с дължина 650 км.

Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища от другата страна на река Дунав, руски дронове са нарушавали нейното въздушно пространство 28 пъти, съобщи в петък румънското министерство на отбраната. Галац вече беше засегнат през април, когато дрон повреди електрически стълб и пристройка към къща, а властите временно евакуираха хората в околността. Неизбухналият заряд на дрона беше взривен на отдалечено място.

В друг инцидент дрон с безексплозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, а районът е бил обезопасен, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района, допълва "ТВР".

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин, съобщи Reuters.

Агенцията посочва, че в Измаил, близо до румънската граница, се намира най-голямото украинско пристанище на река Дунав и градът е често набелязвана стратегическа локация.

Румъния вече е информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрона в Галац и е поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати, съобщи румънското външно министерство.

„Руската федерация продължава да бъде държава агресор, която води незаконна война с тежки последици за регионалната сигурност и безопасността на гражданите. Руската федерация носи пряка отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня“, се казва още в съобщението на външното министерство.

Румънският външен министър добави, че е поискал от Министерството на външните работи незабавно да представи набор от мерки за отношенията на страната с Русия, „съразмерни на тази изключително сериозна ситуация“.

Румъния ще подпише в рамките на няколко часа договор, който ще ѝ осигури средства за защита срещу дронове в рамките на програмата SAFE на ЕС, заяви в петък оттеглящият се министър-председател Илие Боложан.

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026

Реакциите на ЕС и НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в пост в социалните мрежи, че е разговарял с румънските власти заради снощния инцидент с руски дрон и е потвърдил, че алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия.

"Безотговорното руско поведение създава опасност за всички, Русия за пореден път показа, че отраженията от незаконното й военно нападение срещу Украйна не признават граници", добавя Рюте. "Руската война трябва да бъде прекратена, ще продължим подкрепата си за отбраната на Украйна", написа той.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази пълна съпричастност и подкрепа към Румъния. Също в пост в социалните мрежи той определя руските действия като "безотговорни".

"Осъждам възможно най-решително това нарушение на румънското въздушно пространство и на международното право, добавя той. ЕС е единен в увеличаването на натиска над Русия чрез санкции и с укрепване на способностите за отбрана, особено по източните граници", пише Коща.

Full solidarity and support to Romania following the crash of a Russian drone on a residential building in Galați, injuring civilians.



Russia’s escalation on EU territory is reckless and irresponsible. I condemn in the strongest terms this violation of Romania’s national… — António Costa (@eucopresident) May 29, 2026

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас написа пост, в който определи случая в Румъния като "ярко и тежко нарушение на суверенитета на страната и на европейското въздушно пространство".

"Отдавна Русия спря да признава границите и не може да остане ненаказана за нарушенията на въздушното пространство над Европа", допълва тя.

The Russian drone crash into apartments in Galați was a blatant and serious violation of Romania’s sovereignty and European airspace.



I spoke with Foreign Minister @oana_toiu this morning to convey the EU’s full solidarity with Romania.



Russia has long ago stopped respecting… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 29, 2026

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното "преминаване на границата" от страна на Русия.

Тя припомни, че ЕС продължава подготовката за допълнително разширяване на санкциите срещу Москва.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди "безразсъдното навлизане" на територията на Румъния от страна на Русия.

"Стоим зад нашия съюзник в НАТО - Румъния, и осъждаме това безразсъдно навлизане на нейна територия. Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО", написа Уитакър в социалната мрежа X.

We stand with our NATO Ally Romania and condemn this reckless incursion on its territory. Our thoughts are with the injured in Galati. We will defend every inch of NATO territory. — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) May 29, 2026

Украйна също излезе с позиция по случая. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че инцидентът с руски дрон, който се разби в жилищна сграда в Румъния, доказва, че Русия представлява заплаха за цяла Европа.

„Неотдавнашното навлизане на руски дрон в румънското въздушно пространство и последвалата му експлозия още веднъж доказаха, че руската агресия представлява реална заплаха за Черноморския регион и за цяла Европа“, написа Сибига в социалната мрежа X.

The recent incursion of a Russian drone into the Romanian airspace and its explosion in the residential area of Galaț proved once again that Russian aggression poses a real threat to the Black Sea region and the entire Europe.



Strengthening support to Ukraine and increasing… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 29, 2026

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац. Тази позиция изразиха от Министерството на външните работи в социалната мрежа Х.

"Подобни безотговорни действия, застрашаващи европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", пишат още от външното ни министерство.

Bulgaria strongly condemns the incident in Galati early this morning caused by Russian armed drone. Such irresponsible acts endangering European security are unacceptable. Bulgaria stands in full solidarity with Romania. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) May 29, 2026

Германският външен министър Йохан Вадефул осъди „безразсъдното поведение на Русия“, след като дрон се разби в Румъния и рани двама души. По думите му Москва продължава да застрашава колективната сигурност на Европа. „Нашият отговор е единство“, написа Вадефул в социалната мрежа X.

„Стоим до Румъния. Мислите ни са с пострадалите при снощната катастрофа на дрона. Ще продължим да укрепваме украинската и европейската отбрана в рамките на НАТО“, добави германският външен министър.

#Russia’s reckless behavior continues to threaten our collective security. Our response is unity. We stand with #Romania 🇷🇴. Our thoughts are with those injured in tonights drone crash. We will continue to strengthen 🇺🇦 & European defence in #NATO. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 29, 2026

Италианският министър-председател Джорджа Мелони определи ударът по жилищна сграда в Румъния, от руски дрон, като изключително тежък акт, предаде АНСА. „Снощи руски дрон удари цивилна сграда в Румъния и рани двама граждани на територията на съюзническа държава и член на Европейския съюз. Това е изключително тежък акт, който показва, че тази агресивна война не пощадява никого. Тя продължава брутално да взема на прицел невинни цивилни граждани, пренебрегвайки всякакви граници и застрашавайки европейската сигурност“, подчерта италианският премиер.

Тя изрази също своите „най-искрени съчувствия и солидарност“ към пострадалите, румънското правителство и целия румънски народ.

Британският външен министър Ивет Купър осъди „нарушаването на въздушното пространство на НАТО от Русия“. Тя определи инцидента като „изключително опасен и безразсъден“. „Обединеното кралство категорично осъжда тази сериозна ескалация, която поставя човешки животи в риск“, написа Купър в социалната мрежа X.

Russia’s violation of NATO airspace, hitting a residential building in Romania is extremely dangerous and reckless.



The UK strongly condemns this grave escalation that puts lives at risk. I am in contact with the Romanian Foreign Minister. The UK stands united with Romania and… — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 29, 2026

Тя допълни, че е провела разговор с румънския външен министър и подчерта, че „Великобритания е единна с Румъния и всички свои съюзници в защитата на всеки сантиметър от територията на НАТО“.