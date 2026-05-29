ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

П очти неизбежно е Земята да преживее рекордно гореща година до 2030 г. заради задълбочаващата се климатична криза.

(Във видеото: Световната метеорологична организация: Последните 11 години са най-горещите от 1850 г. насам)

Нараства вероятността за нови температурни рекорди

Според доклад, изготвен за Световната метеорологична организация (СМО) към ООН от Метеорологичната служба на Обединеното кралство, съществува 86% вероятност поне една година в периода между 2026 и 2030 г. да надмине нивата от 2024 г. и да стане най-горещата в историята.

Също така има 75% вероятност средната глобална температура през следващите пет години да надхвърли нивата от прединдустриалния период с повече от 1.5°C.

Ел Ниньо може да ускори затоплянето

Учените предупреждават, че очакваното завръщане на климатичния феномен Ел Ниньо може допълнително да тласне глобалните температури нагоре. Според прогнозите светът може да подобри нов температурен рекорд още през 2027 г.

Д-р Леон Хърмансън, един от авторите на доклада, отбелязва, че именно комбинацията от естествените климатични цикли и общото затопляне увеличава риска от нови екстремни рекорди.

Емисии и глобални последици

Емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива продължават да растат, улавяйки все повече топлина и предизвиквайки екстремни метеорологични явления. Още тази седмица рекордни горещини удариха Обединеното кралство и Европа.

По оценки на учените глобалното затопляне вече отнема по един човешки живот всяка минута – число, което ще расте, освен ако емисиите не бъдат намалени.

Ръководителят на ООН за климата Саймън Стийл засяга проблема директно:

„Защитата на човешкия живот, бизнеса и икономиките от екстремните жеги и многото други нарастващи разходи от климатичните промени е основна задача за всяка нация. Тя започва с много по-бързото прекратяване на зависимостта от изкопаеми горива.“

Той допълва, че чистата енергия вече става по-евтина от изкопаемите горива и може да се произвежда много по-бързо.

Границите на Парижкото споразумение са застрашени

Учените многократно са предупреждавали, че затопляне над 1.5°C крие риск от по-опустошителни горещи вълни, суши, бури и наводнения. Целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното повишаване на температурата до 1.5°C се оценява в рамките на 20-годишен период, но сега изглежда малко вероятно да бъде изпълнена.

Горещи вълни, интензивни бури и горски пожари

Ел Ниньо предизвиква промени във ветровете над Тихия океан, които освобождават натрупаната в океана топлина в атмосферата. Според последната прогноза вероятността това явление да се прояви от декември 2026 г. до февруари 2027 г. е 96%, а шансът за появата на Супер Ел Ниньо е 35%.

Стратегическо охлаждане на тялото отвътре и отвън

Когато температурите достигнат екстремни нива, стандартното пиене на вода не е достатъчно. За да се предпазите от прегряване, охлаждайте директно пулсовите точки на тялото – китките, задната част на врата и сгъвките на лактите, където големите кръвоносни съдове са най-близо до кожата, което моментално сваля температурата на ядрото. Избягвайте леденостудените напитки, тъй като те предизвикват шок в стомаха и принуждават организма да хаби енергия за затоплянето им, което всъщност ви нагрява допълнително. Вместо това заложете на хладки течности и задължително добавяйте щипка сол или електролити към тях, за да възстановите минералите, които тялото губи по време на обилното потене.

"Този юли е най-горещият месец от междуледниковия период насам"

Управление на дома и личната безопасност

Защитата на дома от бруталната топлина изисква проветряване по строг график – затваряйте плътно прозорците още в 9:00 часа сутринта, преди външният въздух да се е нажежил, и ги отваряйте за течение чак след 22:00 часа вечерта. Спускането на вътрешни щори помага малко, но много по-ефективно е поставянето на светлоотразително фолио от външната страна на стъклата, за да блокирате слънчевите лъчи, преди да са влезли в стаята. Ако се налага да излизате в пиковите часове между 11:00 и 18:00 часа, планирайте маршрута си така, че на всеки 20 минути да влизате в климатизирани обществени сгради, магазини или банкови клонове. Носете изключително широки дрехи от естествени материи като лен и памук, които създават естествен въздушен изолационен слой около кожата.