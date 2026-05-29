Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

З а първи път в историята традиционното френско сирене канкоайот (cancoillotte) преживява безпрецедентен дефицит. Причината: социалните мрежи изненадващо го превърнаха в абсолютен хит за фитнес ентусиасти и инфлуенсъри, които искат да хапват вкусно, без да вредят на диетата си, съобщава The Guardian.

Франция може и да е страната, която Шарл дьо Гол някога описа като неуправляема държава с 246 вида сирене, но само едно от тях успя да спечели сърцата на маниаците на тема здравословен начин на живот.

Само за броени седмици славата на канкоайот се разнесе мълниеносно сред хората, които искат хем да ядат сирене, хем да не губят релефа на мускулите си или да вдигат холестерола. За разлика от повечето сирена, то е с изключително ниско съдържание на мазнини, богато е на протеини, евтино е и доскоро беше нишов продукт, почти непознат извън източния регион Франш-Конте (на границата с Швейцария).

Бум, който изненада производителите

В малката мандра в село Франоа в Източна Франция машините работят на пълни обороти. Поточната линия с кремообразната, бежова смес се опакова и изпраща за доставка толкова бързо, колкото изобщо е физически възможно. Хладилните складове, обикновено претъпкани с готова продукция, в момента са празни.

„През последните седем години имаше плавен ръст в продажбите, но инфлуенсърите предизвикаха огромен бум, който изобщо не очаквахме“, споделя Жюли Морин, директор на мандрата „Poitrey la Belle Étoile“ и председател на Асоциацията за популяризиране на канкоайот. „Досега това беше продукт, който се рекламираше трудно. Изненадани и щастливи сме от тази мания и се надяваме тя да продължи“.

Хит в TikTok: Сирене за плочки на корема

Експлозията в търсенето е дело на популярни лица в социалните мрежи, които се занимават с фитнес и здраве. Йохан Папс, създател на съдържание с 1,5 милиона последователи в TikTok, обяви деня, в който е опитал канкоайот, за „най-хубавия ден“ в живота си.

„Как научно е възможно разтопено сирене, което е толкова вкусно, да няма почти никакви мазнини? Мога да го ям и пак да имам това“, казва той във видеото си, повдигайки тениската си, за да покаже коремните си мускули.

Друга известна инфлуенсърка, itscindyoff, е посветила цели 178 видеа на продукта и дори е пропътувала 500 километра до Франш-Конте, за да изкупи всички възможни вкусове.

Специфичният продукт дори има собствено състезание по бързо ядене. Миналогодишният победител Максимилиен Ревершон успя да изяде 1,75 кг от него без помощта на хляб или бисквити.

Как се прави „лепилото“?

Наричано от някои местни жители „лепилото“ заради разтегливата си консистенция, историята на канкоайот датира още от Средновековието. Истинското му масово производство обаче започва по време на Първата световна война, когато става популярна храна за войниците на фронта.

Технологията на производство е специфична:

Основата: Прави се от мето́н (metton) – ферментирало сирене от обезмаслено краве мляко (цялата мазнина се отделя предварително за масло или сметана).

Процесът: Полученият метон е напълно обезмаслен. Той се съсирва, изсушава и зрее, докато заприлича на трошливи блокчета почти без вкус.

Финалът: За да стане канкоайот, метонът се разтапя при висока температура под налягане. Добавят се малко масло и сол, за да се получи гладката, полутечна текстура.

Към него често се добавят лук, шалът, гъби или чесън. В крайния продукт мазнините са едва между 7% и 15% (в зависимост от добавеното масло). За сравнение, зрялото чедър съдържа близо 35% мазнини, едамът – 25%, а синьото сирене – малко под 28%.

През 2022 г. Европейският съюз призна канкоайот за продукт със Защитено географско указание (ЗГУ/IGP), което означава, че млякото задължително трябва да идва от конкретния френски регион.

Истинско сирене ли е?

Някои критици наричат продукта „нискомаслена лактозна ектоплазма“, но производителите имат ясен отговор.

„Ние го наричаме сиренен продукт“, обяснява Жюли Морин и добавя: „Метонът е сирене, но когато добавите масло и други съставки, технически става сиренен продукт“.

Миналата година местните мандри са произвели близо 6500 тона, като традиционно французите го консумират разтопено върху картофи или с местни наденички. Заради инфлуенсърския бум тази година се очаква производството да скочи с още 500 тона.

Продуктът обаче е изключително универсален. Може да се яде студен като разядка, да се слага в киш, върху пица, а версиите с песто са идеални за паста. Единственият експеримент, който се е провалил с гръм и трясък, е бил опитът за създаване на канкоайот с вкус на шоколад и плодове. „Беше катастрофа, хората просто го намразиха“, признава с усмивка Морин.