Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия

20 януари 2026, 08:09
Над 100 превозни средства се сблъскаха или излязоха от пътя на магистрала I-196 в щата Мичиган в понеделник сутринта, след като силен снеговалеж, подпомаган от ефекта на Големите езера, засегна региона.

Масовата верижна катастрофа възникна югозападно от Гранд Рапидс по време на силен снеговалеж. В инцидента бяха замесени над 100 превозни средства, включително 30 и повече тежкотоварни камиона с полуремаркета.

Мичиганската щатска полиция затвори и двете платна на магистралата, докато екипи работеха за разчистване и изтегляне на превозните средства, информира NOVA.

Полицията съобщи за множество ранени, няма загинали. Някои шофьори, останали блокирани на магистралата, бяха евакуирани с автобуси до Хъдсънвил, където получиха помощ и подслон.

Няколко катастрофи и закъсали камиони бяха докладвани и на други участъци на пътищата в околността поради хлъзгава настилка.

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия от Минесота до Ню Йорк.

Снежната покривка достигна дори до Флорида. Националната метеорологична служба предупреди, че заледени пътища и опасно време продължават да засягат много части от страната.

Фирми за помощ при аварийни ситуации на пътя изпратиха над дузина екипи да помогнат за разчистване на катастрофата.

Източник: Nova.bg    
