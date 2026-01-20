Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Над 100 превозни средства се сблъскаха или излязоха от пътя на магистрала I-196 в щата Мичиган в понеделник сутринта, след като силен снеговалеж, подпомаган от ефекта на Големите езера, засегна региона.

Масовата верижна катастрофа възникна югозападно от Гранд Рапидс по време на силен снеговалеж. В инцидента бяха замесени над 100 превозни средства, включително 30 и повече тежкотоварни камиона с полуремаркета.

Мичиганската щатска полиция затвори и двете платна на магистралата, докато екипи работеха за разчистване и изтегляне на превозните средства, информира NOVA.

📡 What We Know: Drone footage reveals the remains of a massive pile up involving more than 100 vehicles in Michigan as hazardous winter conditions gripped the area. Several injuries have been reported but no fatalities.

Полицията съобщи за множество ранени, няма загинали. Някои шофьори, останали блокирани на магистралата, бяха евакуирани с автобуси до Хъдсънвил, където получиха помощ и подслон.

Няколко катастрофи и закъсали камиони бяха докладвани и на други участъци на пътищата в околността поради хлъзгава настилка.

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия от Минесота до Ню Йорк.

Снежната покривка достигна дори до Флорида. Националната метеорологична служба предупреди, че заледени пътища и опасно време продължават да засягат много части от страната.

Фирми за помощ при аварийни ситуации на пътя изпратиха над дузина екипи да помогнат за разчистване на катастрофата.