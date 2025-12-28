Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Н яколко души, включително три деца, са ранени днес при сблъсък на девет автомобила на магистрала в централната част на Германия, предаде ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла, обгръщаща магистрала A7 близо до град Росдорф, на около 100 километра южно от Хановер, като видимостта им е била допълнително затруднена от залязващото слънце.

Възрастен и дете са получили сериозни наранявания, съобщи полицията.

Магистралата е временно затворена, тъй като осем от колите е трябвало да се извлекат.

Общите щети се оценяват на над 150 хил. евро.