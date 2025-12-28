Свят

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла

28 декември 2025, 22:45
Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия
Източник: IStock

Н яколко души, включително три деца, са ранени днес при сблъсък на девет автомобила на магистрала в централната част на Германия, предаде ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла, обгръщаща магистрала A7 близо до град Росдорф, на около 100 километра южно от Хановер, като видимостта им е била допълнително затруднена от залязващото слънце.

Възрастен и дете са получили сериозни наранявания, съобщи полицията.

Магистралата е временно затворена, тъй като осем от колите е трябвало да се извлекат.

Общите щети се оценяват на над 150 хил. евро.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Катастрофа Германия Магистрала А7 Девет автомобила Мъгла Ранени Деца ПТП Затворена магистрала Щети
Последвайте ни
Зеленски пристигна в

Зеленски пристигна в "Мар-а-лаго" за среща с Тръмп (СНИМКИ)

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Тези автомобилни класики са неразрушими

Тези автомобилни класики са неразрушими

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

Виц на деня

Празниците доказват, че апетитът няма граници.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори в Сърбия догодина

Свят Преди 1 час

Според него силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата на протестиращите

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Свят Преди 1 час

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Свят Преди 4 часа

През последните години Испания е сред държавите, най-силно засегнати от климатичните промени

„Скокът на празничния секс“ – защо всяка Коледа интимността рязко се увеличава

„Скокът на празничния секс“ – защо всяка Коледа интимността рязко се увеличава

Любопитно Преди 4 часа

Макар че традиционно са наричани „най-прекрасното време на годината“, празничните дни често са наситени с напрежение, а сексът е начин за справяне с него

Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери

Зеленски и Тръмп ще разговарят с европейски лидери

Свят Преди 5 часа

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма "Лавина"

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма "Лавина"

България Преди 5 часа

На склона на връх Орлето пада лавина и затрупва 16 души. Оцелелите са само петима

Българи задържани в Гърция за нелегален внос на овце

Българи задържани в Гърция за нелегален внос на овце

България Преди 6 часа

По данни на властите българите са внесли в Гърция пет овце без задължителните ветеринарни сертификати и са се опитали да ги продадат на местния пазар

Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

Битка с брашно, яйца и фойерверки: Необичайният фестивал Els Enfarinats в Испания

Любопитно Преди 6 часа

Всеки 28 декември испанското градче Иби се превръща в „бойно поле“ по време на 200-годишния фестивал Els Enfarinats, където местни жители и туристи инсценират преврат и се замерят с брашно, яйца и фойерверки, а събраните „глоби“ даряват за благотворителност

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Голям пожар в склад за санитарни материали в Букурещ

Свят Преди 6 часа

Десетки пожарникари се опитват да потушат пламъците, а властите изпратиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert до жителите в района

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

„Не съм създадена да бъда майка“: Какво се случи с отчуждения син на Бриджит Бардо

Свят Преди 7 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за сина на Бриджит Бардо – Никола-Жак Шарие

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Дензъл Уошингтън празнува днес своя 71-ви рожден ден

Любопитно Преди 7 часа

Два пъти носител на „Оскар“ – за поддържаща роля в „Слава“ (1989) и за главна мъжка роля в „Тренировъчен ден“ (2001) – той остава сред малкото актьори, съчетаващи комерсиален успех с устойчиво признание от критиката

<p>Спрете да правите това с чая си</p>

Спрете да правите това с чая си

Любопитно Преди 7 часа

Как превръщате благородната напитка в горчива, нискокачествена течност

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

България Преди 7 часа

Старите цени са в сила само още два дни

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

България Преди 7 часа

Икономисти отправиха критики към индексацията на заплатите

Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили

Гръцки фермери блокираха ГКПП "Илинден" за товарни автомобили

България Преди 8 часа

Затворени са пунктът „Илинден“ и изходът през „Капитан Петко войвода“

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Свалете корема на Дядо Коледа: 5 най-ефективни упражнения за празничната форма

Любопитно Преди 8 часа

Считайте тези упражнения за нашия коледен подарък

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Преяждането след празниците: Как да възстановим тялото и ума

Edna.bg

Гордън Рамзи омъжи дъщеря си: Любов, емоции и скандали (СНИМКИ)

Edna.bg

Реал е най-скъпият клуб в света за 2025

Gong.bg

Официално: Локомотив София се раздели с четирима

Gong.bg

Вучич: Приемам условията на протеста. Ще има предсрочни избори

Nova.bg

Зеленски пристигна в "Мар-а-Лаго" за разговори с Тръмп

Nova.bg