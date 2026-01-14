Голяма верижна катастрофа с автобус и пет коли в София

Г оляма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от кадър, публикуван във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

На снимката се вижда, че в нея участват най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.

Няма данни за пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.

За инцидент на столичното кръстовище между ул. "Пиротска" и "Опълченска", в близост до 18-о средно училище, съобщи "Фокус".

Трамвай е ударил дете на видима възраст около 10 години. На място има полицейски екип и екип на Спешна помощ. Към момента движението в района е спряно. Обстоятелствата покрай катастрофата се изясняват.

По първоначални данни, детето не е пострадало сериозно.