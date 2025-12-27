Свят

Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония

Верижната катастрофа е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками

27 декември 2025, 08:40
Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония
Верижна катастрофа на магистрала в Япония   
Източник: БТА/AP

Е дна жена загина, а 26 души бяха ранени в тежка верижна катастрофа по време на снеговалеж на магистрала в Япония снощи, предаде агенция Асошиейтед прес.

Магистралната полиция на префектура Гума днес заяви, че верижната катастрофа на високоскоростния път е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 километра северозападно от Токио.

Сблъсъкът на камионите е блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях не са успели да спрат заради хлъзгавата пътна настилка. Над 50 превозни средства са се сблъскали във верижната катастрофа, уточни полицията.

Загинала е 77-годишна жена от Токио, а от 26-мата ранени, петима са в тежко състояние.

В периферията на сблъскалите се автомобили е избухнал пожар, който е обхванал над десет превозни средства, някои от които са напълно изгорели. Никой не е пострадал в пожара, който е бил изгасен около седем часа по-късно, заяви полицията.

Предупреждение за силни снеговалежи е било в сила в района на катастрофата от петък вечерта, точно когато много японци се отправиха на път за новогодишните празници.

Части от пътя остават затворени за полицейско разследване и за разчистване.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
