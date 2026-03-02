Свят

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Месеци наред САЩ и Израел са проследявали движенията на върховния лидер. Точните методи, които са използвали, са секретни, въпреки че американският президент Доналд Тръмп загатна за тях в публикация в социалните мрежи

2 март 2026, 09:43
А таката, при която загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, се случи не в разгара на нощта, както можеше да се очаква, а в средата на сутринта. Това стана, защото САЩ и Израел решиха да се възползват от решаваща разузнавателна информация, пристигнала часове по-рано, пише BBC.

Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран

В продължение на месеци те са дебнели удобен момент, в който висши ирански фигури може да се срещнат, и научили, че Хаменей ще бъде в комплекс в центъра на Техеран в събота сутринта. Те също така разполагаха с точното местоположение на други висши военни и разузнавателни фигури, срещащи се по същото време.

Месеци наред САЩ и Израел са проследявали движенията на върховния лидер. Точните методи, които са използвали, са секретни, въпреки че американският президент Доналд Тръмп загатна за тях в публикация в социалните мрежи.

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

„Той не успя да избегне нашето разузнаване и високотехнологични системи за проследяване“.

Това може да е бил човешки източник, но е по-вероятно да става въпрос за техническо проследяване на ирански лица.

Тръмп и екипът му наблюдаваха събитията от импровизиран команден център в Мар-а-Лаго. В 12-дневната война миналия юни Израел взе на прицел учени и служители, свързани с ядрената програма на Иран, и се съобщаваше, че е използвал проникване в телекомуникационните и мобилните системи, за да разбере движението на отделните лица. Това включваше понякога проследяване на движенията на бодигардове, свързани с ключови служители.

Тръмп забранил на Израел да убива аятолах Али Хаменей

В дългосрочен план това помага за изграждането на „модел на живот“, за да се предвиди и разбере дейността, както и да се търсят моменти на уязвимост. Иран знаеше, че върховният лидер е в полезрението на враговете му, така че неуспехът да се идентифицират и отстранят тези уязвимости през изминалите месеци предполага сериозен провал за иранската сигурност и контраразузнаване или пък способността на Израел и САЩ да продължат да адаптират методите си за намиране на нови начини за проследяване. Иранците може също така да са изчислили, че нападение посред бял ден е по-малко вероятно.

В този случай разузнаването, според New York Times, е дошло от ЦРУ, но е било предадено на Израел, за да извърши самия удар. Признаците са, че има разделение на задачите, като Израел се фокусира върху удари по лидерски цели, а САЩ – повече върху военни цели.

От решаващо значение е, че разузнаването е осигурило достатъчно предварително известие за движенията на върховния лидер и други служители, за да може да се планира атака с изтребители, които могат да изстрелват ракети с голям обсег. Вместо единичен удар за „обезглавяване“ на режима, планът бил тази атака да сигнализира за началото на по-широка кампания и тя беше изтеглена по-рано, за да се възползва от прозореца от възможности.

На израелските изтребители са нужни около два часа, за да достигнат Техеран, но не е ясно от какво разстояние са изстреляли боеприпасите си. Когато решението е взето, се съобщава, че израелските самолети са използвали 30 бомби, за да атакуват комплекса около 09:40 местно време.

Това може да се дължи на факта, че върховният лидер все още е използвал подземен бункер под комплекса за своята защита (въпреки че според информацията той не е от най-дълбоките, с които режимът разполага). Може да са били необходими множество боеприпаси, за да се проникне достатъчно дълбоко и да има сигурност при поразяването на целта.

Други обекти в иранската столица също бяха ударени, включително офисът на президента Масуд Пезешкиан, който по-късно излезе с изявление и каза, че е в безопасност. Трима висши ирански служители по отбраната бяха потвърдени за мъртви от Иран, включително секретарят на Съвета по отбрана Али Шамхани, министърът на отбраната бриг. ген. Азиз Насирзаде и командирът на Иранската революционна гвардия ген. Мохамад Пакпур.

Когато изтребителите нанесоха удара, беше средата на нощта в Мар-а-Лаго, Флорида, където президентът Тръмп се беше събрал с някои от своите висши служители, за да следи събитията. Минаха часове, преди да дойде потвърждението, че върховният лидер е бил убит. Иран обаче беше подготвен за тази възможност, като има съобщения, че плановете за наследяване не само на Хаменей, но и на редица висши служители, вече са били задействани. Това означава, че все още не е ясно какво ще означава убийството за хода на този конфликт.

