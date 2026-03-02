Създава ли Китай армия от роботи с картечници

С ъздава ли Китай армия от роботи с картечници? Това се твърди в няколко видеа, разпространени в социалните мрежи. Екипът на Deutsche Welle за проверка на фактите ги разгледа подробно.

Десетки хуманоидни роботи държат автомати, навеждат се и стрелят по мишени, сменят пълнители, минават през препятствия. Това се вижда в 48-секундно видео, в което се твърди, че показва Китай - знамето на народната република се развява зад "армията" от роботи. Но истина ли е всичко това?

Твърдение: "Китай пусна видео, което показва как роботи, приличащи на Терминатор, стрелят по време на учение", пише потребител в Х, чийто пост е видян 375 000 пъти. Същото видео се разпространява и от други потребители на много други езици. В друга публикация пък се твърди: "Китай има повече от 10 000 роботи войници, които ще понижат военните разходи, когато през 2027 избухне война между Китай и Тайван."

Проверка на фактите: Фалшиво

Роботите във видеото са базирани на модел G1 на китайската компания Unitree Robotics. Самият клип обаче очевидно е създаден с изкуствен интелект. Някои потребители поне изразяват предположението, че видеото може да е създадено с помощта на ИИ, но въпреки това го разпространяват придружено с фалшиви твърдения.

Как се разпознава съдържанието, създадено с ИИ

При обратно търсене по изображения от видеото екипът на ДВ за проверка на фактите установи, че клипът е публикуван с по-добра резолюция в YouTube. Там могат да се забележат редица признаци на създадено с изкуствен интелект съдържание. Например:

В средата на видеото един робот презарежда с нов пълнител оръжието си, а две секунди по-късно пълнителят е изчезнал

Вижда се човек, който дава заповед за начало на стрелбата по радиостанция, но когато вдига ръката си, тя се слива със станцията

Два автомобила на заден фон са деформирани и изглеждат сякаш се препокриват

Робот се движи като призрак през чували, пълни с пясък, без да стъпва върху тях

Надписът на "гърдите" на робота изчезва и се появява отново и само донякъде прилича на оригиналния надпис Unitree - компанията, която произвежда тези роботи

Експертът по криминалистична балистика Филип Каше посочва, че има и логически грешки във видеото. "На поне две места няма изхвърляне на гилзи, а на секунда 0:23 в оръжието се зарежда празен пълнител", обяснява той. Във видеоплатформата, където клипът е качен за пръв път - китайската Bilibili, то всъщност е маркирано като създадено с ИИ.

Компанията Unitree Robotics произвежда хуманоидни роботи за цивилни цели, както е отбелязано и на сайта на производителя. В последните седмици роботите на компанията привлякоха обществен интерес, след като участваха с танцов спектакъл в празненства по повод отбелязването на Китайската нова година.

ДВ изпрати въпроси до Unitree Robotics относно способностите на роботите им за използване на оръжие, но до момента на публикуването на този материал, не сме получили отговори.

В интернет се появи и друго подобно видео.

Не, Китай няма армия от роботи

Твърдение: "ИСТИНСКО Е!!! Китайските хуманоидни роботи на Unitree могат да стрелят с пушки 191", твърди потребител в Х, а публикацията му събра над 680 000 гледания за по-малко от ден. Видеото е споделяно на редица езици, но никъде не е отбелязано да е създадено с изкуствен интелект.

Проверка на фактите: Фалшиво

Видеоклипът е маркиран с воден знак на платформата Bilibili, където е публикуван за пръв път. Там е отбелязано, че видеото е създадено с изкуствен интелект и е "само за развлекателни цели". Преди да бъде разпространено в други социални мрежи, е било редактирано - добавени са му лого и други визуални елементи, за да изглежда сякаш е част от телевизионна новинарска емисия. Целта е да се представи за част от предаване на държавната CCTV, но от логото липсват някои елементи. В надписите, които вървят под видеото, пък пише: "Експертен анализ - военен доклад: нови високотехнологични "помощници" в действие! Посещение на тренировъчен лагер, където човек и машина си сътрудничат тясно". Следващите изречения във видеото обаче нямат никакъв смисъл, което е необичайно за новинарски материал.

Въпреки че тези видеа са създадени с изкуствен интелект, Китай е на път да започне да използва хуманоидни роботи активно в ежедневието, а навярно скоро и за подкрепа на силите за сигурност. Само преди година англоезичната китайска телевизия CGTN съобщи, че в град Шънджън вече патрулират хуманоидни роботи заедно с полицаите. В няколко големи китайски градове като Ухан и Шанхай са забелязани роботи, които контролират трафика или са в процес на обучение за такава дейност.