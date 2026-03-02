Любопитно

Създава ли Китай армия от роботи с картечници

Това се твърди в няколко видеа, разпространени в социалните мрежи

2 март 2026, 06:40
Създава ли Китай армия от роботи с картечници
Източник: iStock

С ъздава ли Китай армия от роботи с картечници? Това се твърди в няколко видеа, разпространени в социалните мрежи. Екипът на Deutsche Welle за проверка на фактите ги разгледа подробно.

Десетки хуманоидни роботи държат автомати, навеждат се и стрелят по мишени, сменят пълнители, минават през препятствия. Това се вижда в 48-секундно видео, в което се твърди, че показва Китай - знамето на народната република се развява зад "армията" от роботи. Но истина ли е всичко това?

Твърдение: "Китай пусна видео, което показва как роботи, приличащи на Терминатор, стрелят по време на учение", пише потребител в Х, чийто пост е видян 375 000 пъти. Същото видео се разпространява и от други потребители на много други езици. В друга публикация пък се твърди: "Китай има повече от 10 000 роботи войници, които ще понижат военните разходи, когато през 2027 избухне война между Китай и Тайван." 

Проверка на фактите: Фалшиво

Роботите във видеото са базирани на модел G1 на китайската компания Unitree Robotics. Самият клип обаче очевидно е създаден с изкуствен интелект. Някои потребители поне изразяват предположението, че видеото може да е създадено с помощта на ИИ, но въпреки това го разпространяват придружено с фалшиви твърдения.

Как се разпознава съдържанието, създадено с ИИ

При обратно търсене по изображения от видеото екипът на ДВ за проверка на фактите установи, че клипът е публикуван с по-добра резолюция в YouTube. Там могат да се забележат редица признаци на създадено с изкуствен интелект съдържание. Например:

  • В средата на видеото един робот презарежда с нов пълнител оръжието си, а две секунди по-късно пълнителят е изчезнал
  • Вижда се човек, който дава заповед за начало на стрелбата по радиостанция, но когато вдига ръката си, тя се слива със станцията
  • Два автомобила на заден фон са деформирани и изглеждат сякаш се препокриват
  • Робот се движи като призрак през чували, пълни с пясък, без да стъпва върху тях
  • Надписът на "гърдите" на робота изчезва и се появява отново и само донякъде прилича на оригиналния надпис Unitree - компанията, която произвежда тези роботи

Експертът по криминалистична балистика Филип Каше посочва, че има и логически грешки във видеото. "На поне две места няма изхвърляне на гилзи, а на секунда 0:23 в оръжието се зарежда празен пълнител", обяснява той. Във видеоплатформата, където клипът е качен за пръв път - китайската Bilibili, то всъщност е маркирано като създадено с ИИ.

Компанията Unitree Robotics произвежда хуманоидни роботи за цивилни цели, както е отбелязано и на сайта на производителя. В последните седмици роботите на компанията привлякоха обществен интерес, след като участваха с танцов спектакъл в празненства по повод отбелязването на Китайската нова година.

ДВ изпрати въпроси до Unitree Robotics относно способностите на роботите им за използване на оръжие, но до момента на публикуването на този материал, не сме получили отговори. 

В интернет се появи и друго подобно видео. 

Не, Китай няма армия от роботи

Твърдение: "ИСТИНСКО Е!!! Китайските хуманоидни роботи на Unitree могат да стрелят с пушки 191", твърди потребител в Х, а публикацията му събра над 680 000 гледания за по-малко от ден. Видеото е споделяно на редица езици, но никъде не е отбелязано да е създадено с изкуствен интелект.

Проверка на фактите: Фалшиво

Видеоклипът е маркиран с воден знак на платформата Bilibili, където е публикуван за пръв път. Там е отбелязано, че видеото е създадено с изкуствен интелект и е "само за развлекателни цели". Преди да бъде разпространено в други социални мрежи, е било редактирано - добавени са му лого и други визуални елементи, за да изглежда сякаш е част от телевизионна новинарска емисия. Целта е да се представи за част от предаване на държавната CCTV, но от логото липсват някои елементи. В надписите, които вървят под видеото, пък пише: "Експертен анализ - военен доклад: нови високотехнологични "помощници" в действие! Посещение на тренировъчен лагер, където човек и машина си сътрудничат тясно". Следващите изречения във видеото обаче нямат никакъв смисъл, което е необичайно за новинарски материал.

Въпреки че тези видеа са създадени с изкуствен интелект, Китай е на път да започне да използва хуманоидни роботи активно в ежедневието, а навярно скоро и за подкрепа на силите за сигурност. Само преди година англоезичната китайска телевизия CGTN съобщи, че в град Шънджън вече патрулират хуманоидни роботи заедно с полицаите. В няколко големи китайски градове като Ухан и Шанхай са забелязани роботи, които контролират трафика или са в процес на обучение за такава дейност.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Китай роботи армия от роботи фалшиви новини изкуствен интелект проверка на факти хуманоидни роботи Unitree Robotics социални мрежи дезинформация
Последни новини

<p>Израел: С убийството Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора</p>

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Свят Преди 13 минути

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 16 минути

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Свят Преди 8 часа

Ескалацията между САЩ, Израел и Иран заплашва да изстреля цените на петрола над 100 долара за барел

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Ирански медии: Болница е засегната при въздушни удари в Техеран

Свят Преди 9 часа

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

Свят Преди 10 часа

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

България Преди 10 часа

Приемам изключително отговорно новото предизвикателство, заяви той

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

България Преди 11 часа

Министърът каза, че има план как да работи във връзка с изборите и планът е стартирал

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

Свят Преди 12 часа

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Любопитно Преди 12 часа

Оливия Дийн триумфира на Brit Awards в Манчестър с четири награди, включително за най-добър британски изпълнител и албум, утвърждавайки се като новата кралица на попа във Великобритания

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са убити при операцията срещу Иран

Свят Преди 13 часа

Това са първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

Почина депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов

България Преди 13 часа

Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Свят Преди 13 часа

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

България Преди 14 часа

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Иран след смъртта на Хаменей: Кой ще бъде новият върховен лидер?

Свят Преди 14 часа

Синът му, Моджтаба Хаменей, 56-годишен духовник, често е посочван като възможен приемник. Той обаче никога не е заемал държавна длъжност

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

Надежда Нейнски разговаря с израелския външен министър Гидеон Саар

България Преди 15 часа

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна. Безопасността е абсолютен приоритет

Свят Преди 15 часа

Той представи официални данни за ефективността на системите за противовъздушна отбрана и текущото състояние на сигурността в страната

