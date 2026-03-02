Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

С аудитският петролен гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщиха запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс и Блумбърг.
Saudi Arabia has shut down its massive Ras Tanura oil refinery after an Iranian drone strike.— Zakria Rehman (@ZakriaRehman07) March 2, 2026
This is one of the biggest oil refineries in the world. 🇸🇦 pic.twitter.com/M4qqDHFBTf
Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден. Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.
BREAKING:— The Truth Signal (@The_TruthSignal) March 2, 2026
🇸🇦 Iranian Shahed-136 drones have struck an ARAMCO oil refinery in Ras Tanura, Saudi Arabia.#Iran #IranWar #Israel pic.twitter.com/Sqjaglex4c
Според източниците, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.
Saudi Arabia shuts down its Ras Tanura oil refinery, one of the world’s largest, following Iranian strikes. pic.twitter.com/PcbYDRVsU6— Umoru Momoh🍉🍉 (@UmoruElvis1) March 2, 2026