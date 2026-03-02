България

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

2 март 2026, 09:56
Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия
Източник: БТА

С аудитският петролен гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщиха запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс и Блумбърг.

Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден. Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.

Според източниците, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Сауди Арамко Рас Танура Петролна рафинерия Удар с дрон Саудитска Арабия Преустановяване на операции Суров петрол Персийски залив Пожар Петролен гигант
