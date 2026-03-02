Автомобил пламна на АМ "Марица"

В ременно е ограничено движението при км 84 на автомагистрала "Марица" в посока Пловдив. Причината е, че на пътя има горящ автомобил.

Все още не е известна причината за запалването. Вероятно става дума за техническа неизправност.

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

Организиран е обходен маршрут, докато горещият автомобил бъде отстранен и платното свободно за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.