Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

2 март 2026, 09:12
Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

26-годишен мъж почина рано тази сутрин в бургаския квартал "Победа" след консумация на т.нар. "друсан чай".

 

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч вследствие на употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл.

"Къпан чай": Дрогата, която отключва психични заболявания

Експертизи сочат, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства, предава NOVA.

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията.

Източник: NOVA    
Друсан чай Синтетичен наркотик Фатално отравяне Бургас Смърт от наркотици Химичен коктейл Домашни лаборатории Наркотична злоупотреба Конска упойка Разпространение на наркотици
Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Столицата на Ливан Бейрут

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

<p>35 шева на трапезната маса: Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си</p>

Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение

<p>Ердоган е натъжен от смъртта на Хаменей</p>

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс"

<p>Благой Георгиев блокиран в Дубай</p>

Полетът на бившия национал е отменен, а въздушното пространство остава затворено

<p>Първа пазарна реакция на войната в Иран</p>

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк

<p>Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици</p>

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“

<p>Внимание! Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март</p>

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

<p>Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора</p>

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп

