Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

26-годишен мъж почина рано тази сутрин в бургаския квартал "Победа" след консумация на т.нар. "друсан чай".

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч вследствие на употребата на наркотичното вещество. Въпреки опитите за помощ, младежът е издъхнал на място. Според първоначалните данни се касае за фатално отравяне настъпило след системна употреба на опасния химичен коктейл.

"Къпан чай": Дрогата, която отключва психични заболявания

Експертизи сочат, че този вид синтетичен наркотик се приготвя чрез напояване на растителна маса с конска упойка и силно агресивни битови препарати, включително белина и почистващи средства, предава NOVA .

Случаят е поредният инцидент, свързан с разпространението на "друсан чай" в региона, след като месеци наред полицията разбива редица домашни лаборатории за подготовка на субстанцията.