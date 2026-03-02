България

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

2 март 2026, 09:34
Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март
Източник: iStock

И зплащането на пенсиите през март чрез „Български пощи“ ще започне на 9-и (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят, напомниха от осигурителния институт. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това.

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г., допълниха от НОИ.

На 5 март на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март, понеделник.  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“. 

Миналата седмица служебният социален министър Хасан Адемов каза, че с приетия удължителен закон за бюджета се гарантират всички социални плащания, в т.ч. и осъвременяването на пенсиите от 1 юли т.г.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Пенсии Национален осигурителен институт Социални плащания Изплащане на пенсии Обезщетения Дати на плащане Български пощи Банкови преводи Календар на плащанията Бюджет
Последвайте ни

По темата

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Страда ли котката ми от алергия?

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 11 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 16 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 14 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Автомобил пламна на АМ "Марица"

България Преди 7 минути

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 16 минути

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след пътен инцидент в Айтос

България Преди 46 минути

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Технологии Преди 51 минути

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

България Преди 1 час

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

България Преди 1 час

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 1 час

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

<p>35 шева на трапезната маса: Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си</p>

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

Свят Преди 1 час

Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение

<p>Ердоган е натъжен от смъртта на Хаменей</p>

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 1 час

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс"

<p>Благой Георгиев блокиран в Дубай</p>

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

България Преди 2 часа

Полетът на бившия национал е отменен, а въздушното пространство остава затворено

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Свят Преди 2 часа

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел

<p>Първа пазарна реакция на войната в Иран</p>

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Пари Преди 2 часа

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк

<p>Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици</p>

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Свят Преди 2 часа

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“

<p>Внимание! Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март</p>

Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март

България Преди 2 часа

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

<p>Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора</p>

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Свят Преди 3 часа

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за МАРТ 2026 носят усещане за ново начало, идваща пролет и вълшебствотона жената

Edna.bg

Как да привлечем късмета на наша страна още от понеделник

Edna.bg

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

Gong.bg

ЦСКА глобява една от звездите на отбора

Gong.bg

Млад мъж почина след пушене на цигара, напоена с упойка за коне и белина

Nova.bg

Теймур Джафари: Иранците искат светска държава и референдум за бъдещето си

Nova.bg