Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп

2 март 2026, 06:40
С поред съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп, съобщи Deutsche Welle.

Какво се знае?

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които една жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп, информира днес германската обществено-правна телевизия АРД.

Робърт Гарсия, водещият депутат на демократите в Комитета по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите на САЩ, обвини правителството в сряда в социалната мрежа X за "най-големия скандал с укриване на информация от правителство в новата история". В отговор на запитване Министерството на правосъдието отрече да укрива документи.

Обвинения за сексуално насилие срещу Тръмп

Според радиостанция NPR и вестник "Ню Йорк Таймс" има индикации, че в непубликуваните досега документи по случая фигурират записки на ФБР, в които се съдържат и информации за разпити на жена, която през 2019 е заявила, че като непълнолетна е била сексуално малтретирана както от Епстийн, така и от Тръмп.

За съществуването на въпросните служебни бележки на ФБР се разбра след като Министерството на правосъдието публикува един индекс, в който са изброени документите. Според въпросния индекс ФБР е провело четири разпита във връзка с обвиненията на жената и е резюмирало всеки от тях, съобщава "Ню Йорк Таймс". Въпреки това само едно от четирите резюмета е било публикувано и то съдържа само обвинения срещу Епстийн. Липсват и съответните записки на разпитващите. Същевременно подобни бележки от разпити във връзка с обвинения срещу други лица вече бяха публикувани. 

Тръмп искаше да попречи на разкриването на документите

Не е ясно защо липсват тези данни. Според "Ню Йорк Таймс" служители на Министерството на правосъдието не са дали пряко обяснение при запитване. В писмо, с което първо разполагаше NPR, Робърт Гарсия изисква обяснение от правосъдното министерство.

В края на януари под натиска на Конгреса министерството публикува повече от три милиона страници документи, свързани със скандала "Епстийн". Още три милиона страници обаче бяха класифицирани като неважни за случая и затова не са достъпни.

През миналата година Доналд Тръмп, бивш съсед на Епстийн, се съпротивляваше месеци наред срещу разкриването на досиетата, докато Конгресът не наложи отварянето им през есента. Досега не е доказано, че президентът е извършил някакво нарушение.

Същевременно обаче Тръмп инициира разследвания по случая срещу други лица, сред които е и бившият президент на САЩ Бил Клинтън от Демократическата партия. Клинтън ще бъде изслушан в петък от членове на Конгреса. Изслушването на съпругата му, бившата държавна секретарка Хилари Клинтън, се провежда днес по видеоконферентна връзка.

Шефът на Световния икономически форум подаде оставка

Междувременно стана ясно, че президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (СИФ) Бьорге Бренде се оттегля от поста си заради скандала "Епстийн". 

Бившият норвежки външен министър съобщи, че е стигнал до това решение след "внимателно и дълго обмисляне". За Световния икономически форум това е "подходящият момент, за да продължи важната си работа без да се разсейва".

В началото на февруари Световният икономически форум обяви, че ще разследва връзките на Бренде с Епстийн. Според документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, Бренде е имал три делови обяда с Джефри Епстийн и е общувал с него по имейл и чрез текстови съобщения.

Бренде дълго време е бил депутат от Консервативната партия на Норвегия, както и министър на околната среда, търговията и външните работи на страната. От 2017 е президент на Световния икономически форум, който ежегодно организира известната среща в Давос, Швейцария.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
