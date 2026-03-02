Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

С лед малко повече от 100 дни Съединените щати ще бъдат съдомакини на Световното първенство по футбол, за което Иран се класира, пише BBC.

В събота САЩ атакуваха Иран като част от съвместна, продължаваща операция с Израел, което предизвика ответни удари в целия Близък изток.

И така, какво би могъл да означава конфликтът за Иран, за ФИФА и за това, което вече се очакваше да бъде силно политизирано Световно първенство?

Ще играе ли Иран все още на Световното първенство?

Мачовете на Иран в груповата фаза на това, което ще бъде четвъртото им поредно Световно първенство, са срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, а след това срещу Египет в Сиатъл.

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Страната не се оттегли от състезанието миналото лято, когато САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в страната. Но след по-сериозните настоящи сътресения, ръководителят на футболната федерация на Иран е поставил под съмнение участието им.

„С случилото се... и с тази атака от страна на Съединените щати, е малко вероятно да очакваме с нетърпение Световното първенство, но спортните ръководители са тези, които трябва да вземат решение за това“, съобщава Мехди Тадж пред иранската телевизия.външен​

Но след убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и на фона на огромната несигурност относно бъдещия политически пейзаж в страната, е невъзможно да се предвиди подобно решение - или дори кой би го взел.

„За Техеран това не е кратка 12-дневна война или ограничен кръг на ескалация, който може да бъде спрян и нулиран“, каза д-р Санам Вакил - директор на Програмата за Близкия изток и Северна Африка в мозъчния тръст за международни отношения Chatham House.

„Този ​​нов етап на конфликт е екзистенциален и очевидно е свързан с оцеляването на режима. Също така е малко вероятно да приключи бързо.“

ФИФА - световната футболна федерация - заяви, че следи развитието, но на този етап официални лица негласно заявяват, че очакват Иран да бъде на Световното първенство. В събота генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом заяви, че „нашият фокус е да имаме безопасно Световно първенство с всички участници“.

BBC Sport попита ФИФА какво би направила, ако Иран бойкотира турнира, след като се появиха предположения, че отборът може да бъде заменен с алтернативен отбор от Азиатската футболна конфедерация (АФК).

На тази основа, Ирак, който така или иначе би могъл да се класира чрез континентален плейоф в края на месеца, или ОАЕ, които пропуснаха квалификацията, биха били фаворити за участие.

Междувременно женският отбор на Иран се готви за първия си мач от Купата на Азия в Австралия, като отборът тренира по план на Голд Коуст в неделя.

В изявление АФК заяви, че продължава да „следи отблизо последните събития в Близкия изток през този труден период... ние сме в тесен и редовен контакт с женския национален отбор на Иран и длъжностните лица на Голд Коуст и предлагаме пълната си подкрепа и съдействие“.

На пресконференция преди мача в неделя, треньорката на Иран Марзия Джафари се придържа към футбола, заявявайки, че турнирът е шанс да се покаже „потенциалът на иранските жени“.

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

„Намираме се в непозната територия“

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, забраняваща на граждани от 12 държави, включително Иран, да влизат в САЩ, позовавайки се на усилия за управление на заплахите за сигурността. Въпреки че играчите и треньорският щаб от Световното първенство са освободени, Иран заплаши да бойкотира декемврийския жребий във Вашингтон, след като някои от молбите за визи на негови служители бяха отхвърлени.

Но ако Иран играе, вероятно ще има още по-сериозен контрол върху безопасността около мачовете на отбора и планираната тренировъчна база на отбора в Аризона.

Мачовете на страната на Световното първенство през 2022 г. в Катар - включително срещу САЩ - се проведоха на фона на масови антиправителствени протести в Иран.

По време на втория им мач срещу Уелс дори имаше конфронтации между фенове с противоположни възгледи за иранското правителство и предвид надеждите на Тръмп за промяна на режима в Иран, е възможно подобен сценарий да се разиграе това лято. Лос Анджелис, където Иран е планиран да играе два пъти, е дом на една от най-големите ирански общности в света .

„Намираме се в непозната територия, тъй като сме на малко повече от три месеца от началото на Световното първенство, а домакините току-що започнаха агресивна война срещу участваща страна“, казва Ник Макгийън от групата за защита на правата на човека FairSquare.

„Ако Иран изтегли отбора си - резултат, който изглежда напълно правдоподобен - ФИФА вероятно ще въздъхне с облекчение, предвид възможностите за протести и вълнения.“

Но дори и Иран да отсъства, напрежението може да се засили, особено като се има предвид, че събитието ще помогне за отбелязването на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, а се очаква Тръмп да бъде силно видимо присъствие, както беше на Световното клубно първенство и Купата на Райдър миналата година.

Конфликтът започна само дни след като служители на американското правителство бяха предупредени, че може да има „катастрофални“ последици за сигурността, ако 11-те американски града, домакини на мачове, не получат финансиране, което беше замразено на фона на частичното спиране на работата на правителството, като се твърди, че подготовката изостава от графика.

Нараства и безпокойството относно използването на служители на Агенцията за имиграция и митнически контрол (ICE) на турнира, както и от избухване на картелно насилие в съседите и домакините Мексико. Отношенията между САЩ и домакините на Световното първенство Канада също бяха поставени на изпитание от налагането от Тръмп на серия търговски тарифи на страната.

През уикенда Андрю Джулиани - ръководител на работната група на Белия дом за Световното първенство по футбол - похвали ударите на Тръмп срещу Иран, публикувайки в социалните мрежи, че те ще „направят света безопасно място“.

„Утре ще се занимаем с футболни мачове“, добави той. „Тази вечер празнуваме възможността на иранския народ за свобода.“

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп.

А какво ще кажете за „Наградата за мир“ на ФИФА?

През декември ФИФА връчи на Тръмп първата си „Награда за мир“ на церемонията по теглене на жребия за Световното първенство през 2026 г., заявявайки, че той е „изиграл ключова роля“ в установяването на прекратяване на огъня между Израел и палестинците и че се е стремил да сложи край на други конфликти.

През няколкото седмици след това САЩ предприеха военни действия във Венецуела, Нигерия и Иран и намекнаха за евентуални по-нататъшни операции в Гренландия, Мексико, друг домакин на Световното първенство, и Колумбия - друг участник в турнира. През януари Тръмп също каза на Куба да „сключи сделка“ или да се изправи пред последствия.

Тръмп яростно защитава външната си политика, настоявайки, че действа в интерес на Съединените щати.

Миналия месец Инфантино защити присъждането на „Наградата за мир“, като дори се появи на първото заседание на Борда на мира към президента на САЩ, носейки шапка с надпис „САЩ“ с тема „Тръмп“ и надпис „45-47“ като препратка към мандата му.

Решението на Тръмп да атакува Иран получи както подкрепа, така и осъждане, но сигурно е, че ще доведе до по-сериозен контрол върху решението на ФИФА да се обедини с него, като критиците твърдят, че това рискува политизиране на управителния орган.

През януари 27 политици от Лейбъристката партия, Либералните демократи, Зелената партия и Plaid Cymru подписаха в парламента предложение, с което призовават международните спортни организации да обмислят изключването на САЩ от големи международни състезания, включително Световното първенство. В предложението се казва, че подобни събития „не трябва да се използват за легитимиране или нормализиране на нарушенията на международното право от страна на могъщи държави“.

Същия месец служител от Германския футболен съюз заяви, че е време да се обмисли бойкот на Световното първенство през 2026 г. след действията на Тръмп.

Подобни искания биха могли да бъдат повторени, а държавите от Персийския залив биха могли да отправят и призиви за наказание на Иран за ответните му атаки срещу тяхна територия.

ФИФА настоява, че като организатор на футболни събития има законово задължение да остане неутрална. Всъщност миналата година Инфантино заяви, че не може да „решава геополитически проблеми“ на фона на натиск за санкциониране на Израел, след като анкетна комисия на ООН заключи, че страната е извършила геноцид срещу палестинци в Газа.

Израелското външно министерство заяви, че категорично отхвърля доклада, осъждайки го като „изопачен и неверен“.

Някои критици смятат, че правилата на ФИФА трябва да бъдат засилени, за да може тя правилно да реагира на сериозни геополитически събития, и това не е първият път, когато е подложена на натиск заради действията на домакин на Световно първенство.

През 2018 г. турнирът се проведе в Русия, въпреки че страната анексира Крим четири години по-рано. Русия беше обвинена и в кибератаки, намеса в избори на западни държави и извършване на атаката с нервнопаралитично вещество „Новичок“ в Солсбъри.

Русия в крайна сметка беше изключена от ФИФА през 2022 г. заради нахлуването си в Украйна, след като редица европейски държави отказаха да се състезават срещу нея.

Но Инфантино наскоро заяви, че наказанието не е дало резултат и че иска то да бъде отменено. Няма признаци, че има желание да санкционира САЩ, колкото и противоречива да е външната им политика.

Ясно е, че през последните 48 часа, това, което и без това беше сложна политическа обстановка за Световното първенство, стана още по-предизвикателно.