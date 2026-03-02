Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

П редставители на администрацията на Тръмп признаха по време на брифинги при закрити врата с персонал на Конгреса в неделя, че не е имало разузнавателни данни, предполагащи, че Иран е планирал да атакува американските сили пръв, съобщиха две лица, запознати с въпроса, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

САЩ и Израел започнаха най-амбициозните си атаки срещу Иран от десетилетия насам в събота, убивайки върховния лидер аятолах Али Хаменей, потапяйки ирански военни кораби и поразявайки повече от 1000 цели до момента, твърдят официални лица.

Но изказванията пред Конгреса в неделя изглежда подкопаха един от ключовите аргументи за войната, изтъкнати от високопоставени служители на администрацията. Dен по-рано те заявиха пред репортери, че президентът Доналд Тръмп е решил да предприеме атаките отчасти заради индикации, че иранците може да ударят американските сили в Близкия изток „вероятно превантивно“.

Тръмп, каза един от служителите, не е възнамерявал да „стои безучастен и да позволи на американските сили в региона да поемат удари“.

Служители на Пентагона информираха служители от Демократическата и Републиканската партия в няколко комисии по национална сигурност в Сената и в Камарата на представителите в продължение на повече от 90 минути относно развиващата се американска атака в Иран, съобщи по-рано говорителят на Белия дом Дилън Джонсън.

В брифингите служители на администрацията подчертаха, че балистичните ракети на Иран и прокси силите му в региона представляват непосредствена заплаха за интересите на САЩ, но не е имало разузнавателни данни за това, че Техеран е щял да атакува американските сили пръв, казаха пред Ройтерс двата източника, пожелали анонимност.

Тръмп заяви, че атаката, която се очаква да продължи седмици, има за цел да гарантира, че Иран не може да притежава ядрено оръжие, да ограничи ракетната му програма и да елиминира заплахите за Съединените щати и техните съюзници.

Той призова иранците да се вдигнат на бунт и да свалят правителството.

Демократите критикуват „Войната по избор“

Въпреки това демократите обвиниха Тръмп, че води война по избор (war of choice), и насочиха критиките си към неговите аргументи за прекратяване на мирните преговори, за които посредникът Оман заяви, че все още са обещаващи.

Тръмп твърди, без да представя доказателства, че Иран е бил на път скоро да осигури способност да удари Съединените щати с балистична ракета. Неговото твърдение за ракетите не беше подкрепено от доклади на американското разузнаване и изглеждаше преувеличено, казаха пред Ройтерс източници, запознати с докладите.

Въпросите относно оправданието за войната идват в момент, когато американските военни разкриха в неделя първите американски жертви в конфликта.

Трима американски войници са убити, петима са ранени

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима тежко ранени, съобщиха в неделя от Централното командване на САЩ, добавяйки, че няколко други американски войници са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения.

Американски самолети и военни кораби са поразили повече от 1000 ирански цели, откакто Тръмп разпореди началото на мащабни бойни операции, съобщиха военните.

Ударите включват стелт бомбардировачи B-2, пускащи 2000-фунтови (900-килограмови) бомби върху укрепени подземни ирански ракетни съоръжения.