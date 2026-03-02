Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi представи новата си флагманска линия, която включва два премиум модела, предназначени да предефинират мобилната фотография и производителността на смартфоните от висок клас: Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Изградена около стратегическо партньорство с Leica, новата серия отразява амбицията на Xiaomi да предостави цялостно флагманско изживяване, което съчетава авангардно качество на изображенията, елегантен дизайн, мощна производителност и безпроблемна интеграция с екосистемата.

Xiaomi 17 Ultra е проектиран за ентусиасти, които търсят върха на професионалната фотография. Той дебютира с първия 1-инчов LOFIC сензор в основна камера на Xiaomi, използващ технологията Light Fusion 1050L, за да осигури HDR производителност от следващо поколение. В допълнение към това е камерата Leica 200MP 75–100mm с механично оптично увеличение. Създадена по оптичните стандарти на Leica APO, тази система може да достигне еквивалентно фокусно разстояние от 400mm (17.2x), осигурявайки изключителна яснота за фотография на дълги разстояния.

За почитателите на видеото, Xiaomi 17 Ultra предлага кинематографични възможности за запис, включително Dolby Vision и ACES Log запис с до 4K 120 кадъра в секунда както на основния, така и на телеобектива. За да подобрят още повече изживяването, потребителите могат да сдвоят устройството с Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, който включва захват от PU кожа, вградена батерия с капацитет 2000 mAh и специален физически бутон за затвора.

Източник: Xiaomi

Освен изображенията, Xiaomi 17 Ultra усъвършенства и дизайна и издръжливостта. С дебелина 8,29 мм и тегло от 218,4 грама, това е най-тънкото и леко устройство Xiaomi Ultra досега. Минималистичната естетика, ултратънките рамки и плоският профил се допълват от структурата Xiaomi Guardian, която включва Xiaomi Shield Glass 3.0 с 30% подобрена устойчивост на падане, подислен гръб от фибростъкло, рамка от алуминиева сплав и водо- и прахоустойчивост с рейтинг IP68.

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

6,9-инчовият Xiaomi HyperRGB OLED дисплей достига пикова яркост до 3500 нита, поддържа честота на опресняване 1–120Hz LTPO, Dolby Vision, HDR10+ и сертификати TÜV Rheinland за грижа за очите. Мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5, изградена по 3nm процес, осигурява първокласна производителност на процесора, графичния чип и изкуствения интелект, съчетана с LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет.

Източник: Xiaomi

Стандартният Xiaomi 17, макар и по-компактен, си остава флагман. Той разполага с 6,3-инчов CrystalRes OLED дисплей и тежи 191 грама. Неговият сензор Light Fusion 950 с динамичен диапазон 13,5EV осигурява детайли при различни условия на осветление, подкрепен от плаващ телеобектив Leica 60 мм, способен на макро фотография от 10 см и 20х AI Ultra Zoom. Видеозаписът достига 8K при 30 кадъра в секунда и 4K Dolby Vision при до 60 кадъра в секунда. Въпреки тънкия си профил от 8,06 мм, той разполага с голяма батерия Xiaomi Surge с капацитет 6330 mAh със 100W HyperCharge кабелно и 50W безжично зареждане. Има същия процесор и IP68 на корпуса, като Ultra модела.

Android скоро няма да е операционна система

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Продажбите в България вече започват. Цените стартират от 999 евро за Xiaomi 17 с 12GB RAM и 256GB памет, като има и версия с 512GB. Xiaomi 17 Ultra е само в една версия 16GB RAM + 512GB памет с цена от 1499 евро. Photography Kit Pro се продава отделно за 199 евро.