Технологии

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Мартин Дешев Мартин Дешев

2 март 2026, 09:21
Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията
Източник: Xiaomi

Xiaomi представи новата си флагманска линия, която включва два премиум модела, предназначени да предефинират мобилната фотография и производителността на смартфоните от висок клас: Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Изградена около стратегическо партньорство с Leica, новата серия отразява амбицията на Xiaomi да предостави цялостно флагманско изживяване, което съчетава авангардно качество на изображенията, елегантен дизайн, мощна производителност и безпроблемна интеграция с екосистемата.

Xiaomi 17 Ultra е проектиран за ентусиасти, които търсят върха на професионалната фотография. Той дебютира с първия 1-инчов LOFIC сензор в основна камера на Xiaomi, използващ технологията Light Fusion 1050L, за да осигури HDR производителност от следващо поколение. В допълнение към това е камерата Leica 200MP 75–100mm с механично оптично увеличение. Създадена по оптичните стандарти на Leica APO, тази система може да достигне еквивалентно фокусно разстояние от 400mm (17.2x), осигурявайки изключителна яснота за фотография на дълги разстояния.

За почитателите на видеото, Xiaomi 17 Ultra предлага кинематографични възможности за запис, включително Dolby Vision и ACES Log запис с до 4K 120 кадъра в секунда както на основния, така и на телеобектива. За да подобрят още повече изживяването, потребителите могат да сдвоят устройството с Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro, който включва захват от PU кожа, вградена батерия с капацитет 2000 mAh и специален физически бутон за затвора. 

Източник: Xiaomi

Освен изображенията, Xiaomi 17 Ultra усъвършенства и дизайна и издръжливостта. С дебелина 8,29 мм и тегло от 218,4 грама, това е най-тънкото и леко устройство Xiaomi Ultra досега. Минималистичната естетика, ултратънките рамки и плоският профил се допълват от структурата Xiaomi Guardian, която включва Xiaomi Shield Glass 3.0 с 30% подобрена устойчивост на падане, подислен гръб от фибростъкло, рамка от алуминиева сплав и водо- и прахоустойчивост с рейтинг IP68.

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

6,9-инчовият Xiaomi HyperRGB OLED дисплей достига пикова яркост до 3500 нита, поддържа честота на опресняване 1–120Hz LTPO, Dolby Vision, HDR10+ и сертификати TÜV Rheinland за грижа за очите. Мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5, изградена по 3nm процес, осигурява първокласна производителност на процесора, графичния чип и изкуствения интелект, съчетана с LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет.

Източник: Xiaomi

Стандартният Xiaomi 17, макар и по-компактен, си остава флагман. Той разполага с 6,3-инчов CrystalRes OLED дисплей и тежи 191 грама. Неговият сензор Light Fusion 950 с динамичен диапазон 13,5EV осигурява детайли при различни условия на осветление, подкрепен от плаващ телеобектив Leica 60 мм, способен на макро фотография от 10 см и 20х AI Ultra Zoom. Видеозаписът достига 8K при 30 кадъра в секунда и 4K Dolby Vision при до 60 кадъра в секунда. Въпреки тънкия си профил от 8,06 мм, той разполага с голяма батерия Xiaomi Surge с капацитет 6330 mAh със 100W HyperCharge кабелно и 50W безжично зареждане. Има същия процесор и IP68 на корпуса, като Ultra модела.

Android скоро няма да е операционна система

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Продажбите в България вече започват. Цените стартират от 999 евро за Xiaomi 17 с 12GB RAM и 256GB памет, като има и версия с 512GB. Xiaomi 17 Ultra е само в една версия 16GB RAM + 512GB памет с цена от 1499 евро. Photography Kit Pro се продава отделно за 199 евро. 

Редактор: Мартин Дешев
Xiaomi смартфон мобилен телефон технологии
Последвайте ни
Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

Свръхпредлагане на жилища в някои квартали на София

pariteni.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 11 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 16 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 14 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 16 минути

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Свят Преди 19 минути

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

България Преди 1 час

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

България Преди 1 час

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 1 час

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

<p>35 шева на трапезната маса: Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си</p>

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

Свят Преди 1 час

Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение

<p>Ердоган е натъжен от смъртта на Хаменей</p>

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Свят Преди 1 час

„С тъга научих за смъртта на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, след атаките вчера“, се казва в съобщение, публикувано в "Екс"

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Свят Преди 2 часа

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел

<p>Първа пазарна реакция на войната в Иран</p>

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Пари Преди 2 часа

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк

<p>Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици</p>

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Свят Преди 2 часа

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“

<p>Внимание! Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март</p>

Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март

България Преди 2 часа

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

<p>Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора</p>

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Свят Преди 3 часа

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран

,

„Тихата“ диагноза, от която страдат 80% от хората, а половината дори не подозират

Любопитно Преди 3 часа

Според статистиката, до 80% от хората са изпитвали дискомфорт в гръбначния стълб поне веднъж в живота си

,

Създава ли Китай армия от роботи с картечници

Любопитно Преди 3 часа

Това се твърди в няколко видеа, разпространени в социалните мрежи

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Свят Преди 3 часа

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за МАРТ 2026 носят усещане за ново начало, идваща пролет и вълшебствотона жената

Edna.bg

Как да привлечем късмета на наша страна още от понеделник

Edna.bg

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

Gong.bg

ЦСКА глобява една от звездите на отбора

Gong.bg

Млад мъж почина след пушене на цигара, напоена с упойка за коне и белина

Nova.bg

Теймур Джафари: Иранците искат светска държава и референдум за бъдещето си

Nova.bg