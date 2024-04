Лекар е разменял ботокс за секс в клиниката си

Д -р Тиджион Ешо, който е участвал в предаванията This Morning по ITV, Morning Live по BBC и Body Fixers по E4, признава, че е имал неподходящи отношения с жената, наричана Пациент А, след като са си разменили сексуални съобщения в социалната мрежа Инстаграм.

(Във видеото може да научите повече за: РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Козметици инжектират ботокс и хиалурон)

Въпреки това 42-годишният мъж, който има множество известни клиенти, заяви пред изслушването на Службата за медицински трибунали (MPTS), че никога не е имал физически сексуален контакт с жената, която "вадила хляба си" като е предоставяла сексуални услуги чрез OnlyFans и уебкамери.

TV cosmetic doctor Dr Tijion Esho gave free Botox to an OnlyFans model in return for sex at his clinic, a medical tribunal has found Read more 🔗 https://t.co/TYYZ0Qq0oE

Ботокс в замяна на сексуални услуги

Съставът на MPTS, заседаващ в Манчестър, постановява, че д-р Ешо е имал сексуален контакт с пациентката А в клиниката си в Нюкасъл на Тайн през 2021 г. и е прилагал ботокс безплатно.

В съобщение, разменено между двамата през 2019 г., д-р Ешо ѝ казва, че ако правят секс в замяна на разкрасителните процедури, той ще наруши "лекарския кодекс".

Установено е, че той казал още, че "може да се измъкне, ако й даде ботокс в замяна на сексуални услуги".

Експертната комисия установи, че цялостното поведение на лекаря, известен още като Олувафеми Ешо, е било сексуално мотивирано, но не намери пациентката А за уязвима поради професията ѝ.

Съдебният състав посочва също, че по време на консултация месеци преди сексуалния акт д-р Ешо е галил косата на жената и се е търкал в нея, след като е направил неуместни коментари за формата на дупето ѝ.

Dr Tijion Esho, who regularly on TV shows such as This Morning, BBC's Morning & E4's Body Fixers, has been found guilty of offering free Botox treatment in exchange for sex with a patient, by the Medical Tribunal Practitioners Service.



Patient A, provided sex services via… pic.twitter.com/8fct7E8dSD