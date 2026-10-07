Свят

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Защо Москва задейства протокол за смъртоносен патоген след смъртта на млада лаборантка, а след това спешно обяви „неизвестна пневмония“?

7 октомври 2026, 11:42
Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие
Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре
Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия

Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия
Танкер и морето горят край руския град Сочи

Танкер и морето горят край руския град Сочи
Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море
Проф. Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика

Проф. Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика
Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море
Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

В продължение на няколко часа „чума“ беше думата, която руските власти бяха готови да използват. След това тя изчезна.

На 3 октомври официални лица в Байкалск предупредиха жителите да избягват близкия град Шелехов, позовавайки се на съобщения за чума, преди да изтрият публикацията. Телевизионният канал REN TV премахна пет публикации за чумата. Алексей Циденов, ръководител на съседната Република Бурятия, първоначално написа, че жена е починала от чума, а по-късно редактира поста си, заявявайки, че тя „може би“ е починала от чума, припомня Newsweek.

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Крайното федерално обяснение на Русия отново беше различно - пневмония с неизвестна етиология.

Сега държавният секретар на САЩ Марко Рубио притиска Москва да обясни разминаването. Говорейки в Исландия във вторник, Рубио заяви, че Русия трябва да предостави повече информация за смъртния случай и че Вашингтон следи случая „много внимателно, час по час“.

Жената е 28-годишната Даря Шипилова, лаборантка в Иркутския научноизследователски противочумен институт, която бе хоспитализирана на 29 септември и почина на 2 октомври. Здравният регулатор на Русия съобщава, че тестовете не са открили нито микроорганизми, свързани с работата ѝ, нито доказателства за лабораторен инцидент.

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Световната здравна организация (СЗО) заяви във вторник, че никой от установените контактни лица не е развил симптоми и че Русия е докладвала, че сред тях не са намерени опасни инфекциозни патогени.

Но три несъответствия между първоначалните и последващите променени реакции и обяснения рисуват съвсем различна картина.

1. Русия не може да реши от какво е починала Шипилова

Чумата влезе в официалните съобщения, преди федералните здравни власти да я отхвърлят. След като думата вече беше изречена, служителите се изправиха пред втори проблем - да я премахнат от обществения дебат. Областните власти първоначално описаха случая като съмнение за „особено опасна инфекциозна болест“.

Това ли е кризата „Чернобил“ на Путин?

Циденов стигна по-далеч, заявявайки, че жена е починала от чума, преди да редактира публикацията си, а властите в Байкалск по-късно отправиха своето предупреждение, преди да го изтрият.

След това федералната версия се промени.

„Роспотребнадзор“ обяви, че разширените тестове не са открили микроорганизми, свързани с професионалната дейност на Шипилова, и че официалната комисия не е установила инцидент с патогенни микроорганизми. Смъртта ѝ бе вписана като пневмония с неизвестна етиология.

Диагнозите се променят при бързо развиващи се извънредни ситуации, така че това само по себе си не е подозрително. Но тук има празнина.

Русия обясни защо сега твърди, че смъртта на Шипилова не е свързана с работата ѝ в лабораторията; тя обаче така и не обясни защо чумата влезе толкова бързо в официалните съобщения и какво в такъв случай е причинило пневмонията.

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

2. Версиите за заразяването не съвпадат

Изданието „Люди Байкала“ съобщи, че на 25 септември Шипилова е счупила на работното си място епруветка, съдържаща Yersinia pestis (причинителя на чумата). Тази версия не е потвърдена от независим източник, а „Роспотребнадзор“ твърди, че проверката му не е открила лабораторен инцидент.

Прокремълският Telegram канал Mash съобщи, че Шипилова наскоро е пътувала по работа до Бурятия - регион с естествени огнища на чума. Но Циденов заяви, че тя никога не е стъпвала в републиката, а според друга ранна версия тя се била върнала от Тайланд.

Тръмп заяви готовност за помощ на Русия след трагедията с чумата в Сибир

Бивши колеги оспорват тази версия в детайли, заявявайки пред „Сибир.Реалии“ (проект на RFE/RL), че в безопасната зона не са използвани стъклени епруветки, защитното облекло е било задължително, а ваксинацията срещу чума е била изисквани дори за стажантите.

Времевата рамка също повдига въпроси. По съобщения Шипилова за последно е била в института на 25 септември и е хоспитализирана четири дни по-късно. Американският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) посочва, че първичната белодробна чума обикновено има инкубационен период от един до три дни, докато руските указания дават средно от два до четири дни, като при определени обстоятелства са възможни и по-дълги периоди.

Четири дни нито потвърждават, нито изключват заразяване с чума.

3. Реакцията изглеждаше така, сякаш властите се страхуват от нещо сериозно

Реакцията на Русия спрямо това събитие беше мащабна.

Над 60 служители на института са били блокирани вътре в сградата след смъртта на Шипилова, според „Сибир.Реалии“, като един източник описва как работниците са спали по подовете и столовете, докато роднини са им предавали храна през КПП.

Първоначално около 200 потенциално контактни лица са били поставени под медицинско наблюдение или изолация.

Районната болница в Шелехов е ограничила приема на пациенти. Алуминиевият завод в Иркутск е въвел носенето на маски, като директорът му се е позовал на „противоречива информация“ за чума.

Пациент от Иркутската градска клинична болница № 1 също заявява, че на пациентите е било казано, че ограниченията могат да продължат до шест дни. Руските санитарни правила предвиждат именно шестдневен карантинен период при съмнения за чума.

Но ако и чумата, и лабораторният инцидент са изключени, защо бе задействан протокол за чума?

Аргументите срещу паниката

Реакциите имат и логично обяснение. Млад учен в съоръжение за работа с опасни патогени развива мълниеносна пневмония. Колеги казват, че лекарите първоначално са лекували заболяването ѝ като тежък COVID-19, докато тестовете установят с какво си имат работа, а властите са се подготвили за най-лошия сценарий.

Това би било по-скоро проява на предпазливост, отколкото доказателство за прикриване, а епидемиологичните данни все повече подкрепят тази хипотеза.

Доколкото е известно, нито едно установено контактно лице не е развило предполагаемата инфекция, а Русия уведоми СЗО, че тестовете не са открили опасни инфекциозни патогени сред тях.

Но самата реакция е показателна. Властите приложиха мерки, съответстващи на предпазните средства при съмнение за чума, а по-късно обявиха, че и чумата, и лабораторният инцидент са изключени.

СЗО продължава да изисква информация от Русия относно извършените тестове и основанията за проследяването на контактните лица.

Това оставя по-конкретен, но изключително съществен въпрос от първоначалните спекулации: защо Русия реагира така, сякаш чумата е била реална възможност, след като крайното ѝ официално обяснение бе, че Шипилова е починала от неизяснена пневмония, несвързана с работата ѝ?

Най-поразителната черта на руската история с чумата е обемът от въпроси, които остават без отговор, дори след като непосредствената епидемиологична опасност изглежда е отминала. Кремъл трябва да чуе световния призив за прозрачност - в противен случай повечето хора ще предположат най-лошото.

Източник: Newsweek    
чума Русия Даря Шипилова лабораторен инцидент противоречива информация пневмония Роспотребнадзор САЩ СЗО липса на прозрачност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Защо котката ми ме следва в банята? 

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

България Преди 14 минути

Засегнати са 174 овце в два свързани животновъдни обекта, въведени са защитна и надзорна зона

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 18 минути

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

България Преди 38 минути

Toй е бил нает от собственика на атракциона в Слънчев бряг

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

България Преди 58 минути

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 1 час

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Парите ни Преди 1 час

Брент поскъпва с близо 1%, въпреки че доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Парите ни Преди 1 час

Валутата поевтинява спрямо долара, лирата и франка само два дни след 17-месечното си дъно

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

България Преди 1 час

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет

<p>&bdquo;ЕС, предадохте ни!&ldquo;: Косово ври след тежката присъда за Тачи и безизходицата в Прищина</p>

Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

Свят Преди 1 час

Косово е в плен на задълбочаваща се политическа криза, а това поражда много притеснения за бъдещето на страната, предупреждават експерти

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Парите ни Преди 1 час

Шефът на МВФ предупреди за ефектите от изкуствения интелект, високите цени на енергията и рекордния държавен дълг

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg