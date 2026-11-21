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Тримата обвиняеми са на 14, 15 и 16 години. Прокуратурата поиска да останат за постоянно в ареста.

Посегателството е извършено в София в началото на ноември.

Видеоклипове със сексуалното насилие са били разпространени в социалните мрежи, след което майка е подала сигнал до институциите.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа помощ, а социалните служби ще работят и с обвиняемите младежи и техните семейства.

Институциите срещат трудности при пълното премахване на записите от интернет, особено когато те се разпространяват чрез лични съобщения.

Прокуратурата поиска от съда да наложи постоянен арест на трите момчета на 14, 15 и 16 години, обвинени в блудство с 15-годишно момиче. Престъплението е извършено в София в началото на ноември. Софийският районен съд трябва да се произнесе по искането за най-тежката мярка за неотклонение.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

Случаят поставя пред институциите две паралелни задачи - да осигурят защита и подкрепа за пострадалото дете и да ограничат разпространението на записи, които могат да причинят допълнителна вреда на него и близките му. Разследването трябва да установи всички обстоятелства около посегателството и отговорността на обвиняемите.

Случаят придоби обществен отзвук, след като видеоклипове със сексуалното посегателство бяха разпространени в интернет. Освен наказателното производство, институциите предприеха действия за защита на пострадалото момиче и ограничаване на разпространението на записите.

Какво се знае за нощта на инцидента

В нощта на посегателството в жилището, където се е разиграл случаят, е имало парти с повече от десет души. На адреса е пристигнал полицейски патрул след сигнал за шум. Униформените предупредили присъстващите и напуснали мястото.

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И тримата обвиняеми са неосъждани. По информацията, представена от социалния министър, единият от тях има криминални прояви, свързани с кражби. До момента тримата не са били познати на социалните служби.

Каква помощ получава пострадалото момиче

Социалните служби вече работят с пострадалото момиче и неговите близки. На детето е осигурена психологическа подкрепа, а предстои да бъде направена подробна оценка на обстоятелствата и средата, в която живее.

Това обясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на NOVA. По думите ѝ е задействан координационен механизъм между институциите, който предвижда съвместни действия за подкрепа на момичето и семейството му.

„Държавната агенция за закрила на детето беше сезирана от майка, която е видяла в социалните мрежи един изключително неподходящ клип“, посочи Ефремова. Тя подчерта, че жената е реагирала правилно, като незабавно е уведомила компетентните органи.

Министърът уточни, че оценката на ситуацията не може да бъде направена веднага, тъй като изисква време и разговори със специалисти в подходяща среда.

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Предвижда се социалните работници да разговарят и с тримата обвиняеми, както и с техните семейства. Целта е да се прецени от каква подкрепа имат нужда и да бъдат предприети съответните мерки.

Защо е трудно видеозаписите да бъдат премахнати от интернет

След подадения сигнал Държавната агенция за закрила на детето е поискала видеоклиповете да бъдат премахнати от социалните мрежи. Работи се и с компетентните служби за ограничаване на по-нататъшното им разпространение.

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Пълното заличаване на подобно съдържание обаче е трудно постижимо. Особено ограничени са възможностите за контрол върху материали, които попадат в т.нар. тъмна мрежа, посочват от ГДБОП.

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Допълнително затруднение създава разпространението на записите чрез лични съобщения и директен обмен между потребители, извън публичните платформи. Когато видеоклиповете се изпращат от човек на човек, установяването на всички копия и премахването им стават още по-сложни.

Заседанието ще се проведе при закрити врата, тъй като обвиняемите са непълнолетни. Разследването по случая продължава.