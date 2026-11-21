Двама 29-годишни мъже от Благоевград и село Покровник са задържани за измами с фиктивни обяви за продажба на автомобили в интернет.

Арестите са извършени на 19 ноември при специализирана полицейска операция под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“.

При претърсвания на три адреса и два автомобила са иззети телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи.

Единият от задържаните е обвинен в измама и е оставен в ареста за срок до 72 часа.

И двамата мъже са криминално проявени и осъждани.

Двама 29-годишни мъже са задържани за измами с фиктивни обяви в интернет за продажба на автомобили. Те са арестувани на 19 ноември в Благоевград при специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

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Акцията е проведена под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“, като в нея са участвали служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР - Стара Загора и техни колеги от Областната дирекция в Благоевград.

Задържаните са от Благоевград и село Покровник. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Иззети са телефони, SIM карти и банкови карти

В рамките на операцията са извършени претърсвания и изземвания на три адреса и в два автомобила. Полицаите са извършили и лични обиски на двамата мъже.

Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, които имат отношение към разследваната престъпна дейност.

Първоначално двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По указание на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора на единия от тях, 29-годишен мъж от Благоевград, е повдигнато обвинение за измама.

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С постановление на прокурора той е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде поискано налагането на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Друг случай на измама в Стара Загора

През октомври Районният съд в Стара Загора наложи две години затвор на мъж, признат за виновен за измама на три жени в града.

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Случаят с фиктивните обяви за автомобили е пореден пример за измами, при които интернет обяви се използват за привличане на потенциални купувачи, преди да е осъществена реална сделка. Важно е да се установи каква е била конкретната схема и дали има и други пострадали.