Хакери са получили достъп до система на американското Министерство на земеделието, използвана за плащания към земеделски производители.

ФБР разследва предполагаем пробив в Националния информационен център за престъпността (NCIC).

Базата данни на ФБР съдържа информация за заповеди за арест, криминални досиета и проверки на миналото.

През септември хакерската група ShinyHunters атакува сайт на ФБР за кандидатстване за работа.

Паралелно с киберинцидентите САЩ бяха засегнати от големи технически сривове, включително в услугите на Microsoft и системата за въздушен трафик.

Американското министерство на земеделието е станало обект на кибератака тази седмица. Хакери са проникнали в система, използвана за извършване на плащания към земеделските производители, съобщи телевизия NBC News, цитирана от Reuters.

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Ведомството е уведомило служителите си за инцидента в четвъртък, като информацията е била потвърдена от двама бивши служители на министерството, запознати със случая. Засега известният обхват на проникването е ограничен до базата данни за плащанията, но според източниците компрометираната система би могла да послужи като вход към по-чувствителна информация, включително данни за безопасността на храните и научни изследвания за заболявания, предавани от животни. Не е известно кой стои зад атаката.

По-късно заместник-министърът на земеделието Ричард Фордис заяви пред специализираното издание DTN, че ведомството е било изправено пред киберзаплаха, която е забавила отпускането на заеми и плащания към фермери, както и някои дейности по опазване на природните ресурси. По думите му не са били изгубени данни и не е имало компрометиране на лична информация.

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ФБР разследва пробив в национална база данни

Междувременно телевизия CNN съобщи за предполагаемо проникване в системата на Националния информационен център за престъпността (NCIC) към Федералното бюро за разследване (ФБР).

Според двама източници, запознати с разследването, агенцията проверява възможен пробив в базата данни, която се използва от федералните, щатските и местните правоохранителни органи за обмен на информация.

В нея се съхраняват данни за заповеди за арест, криминални досиета и проверки на миналото. Информацията е от съществено значение за работата на полицейските служби в цялата страна.

Към момента ФБР не е отговорило на запитването на Reuters за коментар. Ако проникването бъде потвърдено, това ще бъде вторият известен случай на неоторизиран достъп до информационна система на бюрото през последните месеци.

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Предишна атака засегна данни на служители на ФБР

През септември хакерската група за дигитално изнудване ShinyHunters получи достъп до уебсайт на ФБР за кандидатстване за работа. При атаката бяха изложени на риск данни на настоящи и бивши служители на бюрото.

Случаят сега привлича допълнително внимание заради възможността новото проникване да е засегнало система, която се използва ежедневно от правоохранителните органи в САЩ.

Киберинцидентите на фона на големи технически сривове

Двете предполагаеми хакерски атаки бяха съобщени на фона на поредица от сериозни технологични проблеми в САЩ през последната седмица.

Сред тях бяха глобален срив на услуги на Microsoft, засегнал стотици милиони потребители, както и спиране на въздушния трафик в цялата страна, довело до нарушения в над 18 000 полета.

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Важно е да се отбележи, че според американските власти и засегнатите компании тези технически сривове не са били причинени от кибератаки и няма данни да са били координирани. Проблемите с Microsoft са свързани с техническа неизправност, а прекъсването във въздушния трафик е било резултат от проблеми с остаряла комуникационна инфраструктура.

Случаите с Министерството на земеделието и ФБР поставят под внимание сигурността на информационни системи, от които зависят както изплащането на публични средства, така и ежедневната работа на правоохранителните органи в САЩ.