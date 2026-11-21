П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че членството на Украйна в НАТО ще бъде най-добрата гаранция за сигурност.

"Въпросът за НАТО стои. Този въпрос е повдиган в Коалицията на желаещите не за първи път. Франция и други съюзници разбират, че най-ясните гаранции за сигурността на Украйна са членството ѝ в НАТО. А най-ясното укрепване на НАТО е да приеме Украйна и да има такава армия като украинската сред съюзниците“, коментира Зеленски, цитиран от "Фокус“.

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Той отбелязва, че обсъждат със САЩ въпроса за членството на Украйна в НАТО.

"Обсъждаме това, но засега е рано да се заяви дали ще бъдем в НАТО или не, защото всичко това зависи от това кога и как ще приключи тази война“, поясни Зеленски.

По думите му Украйна, както и преди, се стреми към членство в Алианса, от което ще спечелят всички страни.

"Ако говорим от практическа гледна точка, това е по-евтин модел, защото сама по себе си украинската армия без НАТО трябва да разполага не само с армия от един милион души, но и съответно с авиация, артилерия, необходимото количество ракети, както и възможност да защитава въздушното си пространство самостоятелно, без съюзници“, посочи Зеленски.

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В този контекст, според него, членството на Украйна в НАТО ще бъде по-евтино за всички.