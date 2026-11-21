Б лизо 1500 сигнала за онлайн видеа и клипове с незаконно съдържание с деца получава ГДБОП всеки месец, каза във Варна Николай Цветанов, началник на отдел "Престъпления, свързани с незаконно съдържание в интернет" на дирекция "Киберпрестъпност" в дирекцията за борба с организираната престъпност. Но в много малка част от тях – между 2 и 5 процента, става дума наистина за извършени престъпления.

"В тези случаи се сезират съответните прокуратури", уточни Цветанов.

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Той допълни, че сигналите постъпват от Центъра за експлоатирани и изчезнали деца, базиран в САЩ.

"Този център има отношения с всички социални платформи и мрежи в световен мащаб и когато там се сподели някакво съдържание, което е неприлично, неправомерно и бъде филтрирано като такова, биваме информирани", обясни Цветанов. По думите му всеки сигнал се проверява стриктно от експертите у нас.

Съветът на специалиста към гражданите е, ако попаднат на видео с незаконно и порнографско съдържание с деца, да направят скрийншот, но не и да го изпращат на познати. В такива случаи може да се докладва на съответната платформа, защото тя също има механизми за премахване на такова съдържание. Другите варианти са да се сезира полицията чрез тел.112 или да се пише писмо на спешните мейли на ГДБОП, които се следят денонощно.

Хората в никакъв случай обаче не бива да разпространяват подобно съдържание, тъй като това пречи то да бъде премахнато напълно от интернет пространството, изтъкна Цветанов.

"Всъщност споделянето, макар и например като предупреждение към познат, може да доведе до лавинообразното му разпространение. Освен това - формално или не, човекът, който го е изпратил, извършва престъпление, особено ако става дума за детска порнография", подчерта експертът.

За идеята да се забрани достъпът на деца до 15 или 16 години до платформи и социални мрежи, Цветанов посочи, че спазването на такова правило зависи от родителите и съответното дете. Той е категоричен, че има начин да се идентифицира възрастта на човека, който иска да си направи профил.

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"Най-важното е отношението към темата на самото дете и неговите родители, ако те нямат желание да спазват забраната, винаги ще се намерят варианти за заобикалянето ѝ", посочи експертът.

Николай Цветанов е сред участниците в конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита“, организирана от българския евродепутат Кристиан Вигенин. Форумът е инициатива на Делегацията на българските социалисти в Групата на социалистите и демократите в ЕП. Основният акцент на конференцията е новият регламент за защита на децата онлайн, известен като EU Kids Act.