Двама мъже, издирвани с червена бюлетина на Интерпол, са екстрадирани от България в Турция.

Единият е Емре Ялван, определян от турското вътрешно министерство като лидер на престъпна група, замесена в 60 отделни престъпления.

Другият е Мурат Сайдъм, издирван за престъпления, сред които трафик на наркотици, незаконно притежание на оръжие и лишаване от свобода.

Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че Емре Ялван и Мурат Сайдъм, издирвани с червена бюлетина на Интерпол, са екстрадирани от България. Двамата са били транспортирани до Истанбул във вечерните часове, съобщиха турските власти.

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Случаят е пореден пример за взаимодействието между българските и турските институции при издирването и предаването на лица, търсени от правосъдните органи.

Кой е Емре Ялван

Емре Ялван е издирван с червена бюлетина за въоръжен грабеж, извършен през нощта от група лица. Той е бил обявен за издирване и на територията на Турция във връзка с 11 отделни престъпления. Според турското вътрешно министерство е установено, че е замесен в общо 60 престъпни деяния.

По информация на турското издание „Таквим“ Ялван е бил арестуван в България на 21 август 2026 г. по заповед на прокуратурата в Бакъркьой. Срещу него има влязла в сила присъда от четири години и седем месеца затвор за въоръжен грабеж, като е трябвало да изтърпи оставащата част от наказанието си.

На 18 септември турското Министерство на правосъдието е изпратило официално искане за екстрадицията му до българските власти.

За какво е издирван Мурат Сайдъм

Мурат Сайдъм също е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол. Сред престъпленията, за които е търсен, са трафик или разпространение на наркотици, незаконно лишаване от свобода чрез сила, заплаха или измама, както и закупуване, носене или притежание на огнестрелни оръжия и боеприпаси без съответното разрешение. В списъка са посочени още заплаха и обида с оръжие.

Какво заяви турският вътрешен министър

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви, че дипломатическите контакти и засиленото международно сътрудничество дават резултат при издирването и предаването на лица, укриващи се от правосъдието.

„Доведохме в страната ни от България двама бегълци, издирвани с червена бюлетина. Единият е ръководител на престъпна група, свързана с 60 отделни престъпни деяния, а другият е наркодилър с влязла в сила присъда лишаване от свобода. Те помислиха, че бягството означава спасение, но пътят им ги отведе до турското правосъдие“, заяви Чифтчи.

Министърът благодари на българския си колега Иван Демерджиев и на българските власти за сътрудничеството и приноса им за екстрадирането. Той изрази признателност и към служителите на турската полиция и Министерството на правосъдието, участвали в процеса.