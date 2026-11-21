Разкриха мащабна схема с фиктивни регистрации на коли във Видинско: Социално слаби хора остават с неплатени данъци и чужди глоби

Промени в подкрепата за хората с увреждания, Ефремова увери: Няма да отнемаме права

Р еспираторно-синцитиалният вирус (RSV) е една от основните причини за хоспитализация на бебета под една година през есенно-зимния сезон. Това предупреди началникът на Клиниката по педиатрия в „Пирогов“ доц. д-р Иван Чакъров в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Инфекцията засяга долните дихателни пътища и може да доведе до запушване на най-малките бронхиални разклонения. Особено уязвими са бебетата под шест месеца, при които първоначално леко изглеждаща хрема може бързо да се развие в бронхиолит, дихателна недостатъчност или тежка пневмония.

RSV: Защо този вирус е толкова опасен за бебетата и малките деца

Сред основните симптоми са силна и честа кашлица, затруднено дишане и свирене в гърдите. Липсата на висока температура обаче не бива да успокоява родителите, тъй като инфекцията може да протече тежко и без този симптом.

Незабавна медицинска помощ трябва да се потърси при учестено или затруднено дишане, рязко влошаване на общото състояние, отказ от храна и течности или спиране на уринирането. По-висок риск от усложнения има при недоносените деца и бебетата с вродени сърдечни или белодробни заболявания.

Вирусът се разпространява както при близък контакт, така и чрез замърсени предмети. По думите на доц. Чакъров той може да остане активен върху твърди повърхности, включително детски играчки, между три и осем часа. Затова специалистът препоръчва редовно миене на ръцете и използване на подходящи дезинфектанти на алкохолна основа.

Заразените майки не трябва да спират кърменето, тъй като вирусът не се предава чрез кърмата. Преболедуването също не осигурява траен имунитет и е възможно повторно заразяване дори в рамките на същия сезон.

Болниците в Германия се пълнят с деца с РСВ

Като възможности за профилактика педиатърът посочи ваксинацията по време на бременността, при която майчините антитела осигуряват пасивна защита на новороденото. Друг вариант са моноклоналните антитела, които се прилагат на кърмачета по лекарска преценка.

Към момента в България няма широко достъпно специфично противовирусно лекарство за лечение на RSV инфекцията при малките деца, допълни доц. Чакъров.