77-годишен мъж загина, след като колата му се удари в линейка и гараж в Мездра.

25-годишен пътник е с опасност за живота след катастрофа с БМВ в Добрич.

При 14 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие са ранени 16 души.

От началото на ноември при катастрофи са загинали 34 души, а 442 са пострадали.

Двама души са пострадали при тежки пътнотранспортни произшествия в Мездра и Добрич, като единият от тях е загубил живота си, а друг е с опасност за живота. По данни на Министерството на вътрешните работи през изминалото денонощие в страната са регистрирани общо 14 катастрофи с 16 ранени.

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77-годишен загина при удар с линейка в Мездра

Мъж на 77 години е загинал при катастрофа между лек автомобил и линейка в Мездра, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР във Враца.

По първоначална информация автомобилът, управляван от загиналия, първо се е ударил в линейката, а след това и в гараж на частен дом.

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25-годишен е с опасност за живота след катастрофа в Добрич

Друг тежък инцидент е станал на кръстовището на улица „Батовска“ и булевард „25-ти септември“ в Добрич.

Лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж, е излязъл от контрол и се е блъснал в крайпътен стълб, съобщават от полицията.

Източник: БТА

При катастрофата е пострадал 25-годишният пътник в автомобила. Той е с множество травми и е настанен в реанимация с опасност за живота. Водачът е получил фрактура на долен крайник.

Източник: БТА

Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. На шофьора е взета кръвна проба за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

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Статистика на МВР за катастрофите

През изминалото денонощие в страната са станали 14 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 16 души, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 34 леки катастрофи.

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От началото на ноември са станали 316 пътни инцидента. При тях са загинали 34 души, а 442 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 6095. Загиналите са 449, а пострадалите – 7597.