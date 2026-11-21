К риминална мрежа, за която се предполага, че е извършвала трафик на жени от Румъния с цел сексуална експлоатация в девет европейски страни, е била разбита при две полицейски операции на 5 и на 19 ноември, съобщи Европол.

Разследването е било водено от румънските власти и е било подкрепено от Европол. В него са взели участие полицейски служби и от Австрия, Германия, Ирландия и Обединеното кралство. За целите на съвместните действия е бил създаден координационен център в Букурещ.

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По време на разследването са били идентифицирани над 70 жертви на трафик и 50 заподозрени лица. Смята се, че мрежата е била добре структурирана семейна организация, която е генерирала незаконна печалба на стойност от няколко милиона евро от трафика на жените.

Разследването в Румъния е започнало през ноември 2025 г. и е разкрило международна мрежа, действаща в няколко европейски страни. На 5 ноември 2026 г. е осъществена първата операция срещу заподозрени в Австрия, Германия и Румъния, а на 19 ноември е била втората акция срещу допълнителни заподозрени членове на престъпната група в Ирландия и Румъния.

В резултат на операциите са били задържани 38 заподозрени, извършени са 61 обиска в Румъния, Германия и Ирландия, а на 51 потенциални жертви е осигурена защита. Конфискувани са материални активи като пари в брой и луксозни автомобили.

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Престъпната група, съставена от румънски граждани, се е насочвала към уязвими жени в Румъния с използването на т.нар. метод „lover boy“, а именно спечелване на доверието на жертвите с илюзията за романтична връзка, която обаче прераства в принудителна сексуална експлоатация в чужбина.

Жените, които станали жертви на схемата, били експлоатирани в девет европейски страни, предимно в Австрия, Германия, Ирландия и Обединеното кралство.