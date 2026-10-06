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Тръмп заяви готовност за помощ на Русия след трагедията с чумата в Сибир

Лаборантка от институт за изследване на чумата в Сибир почина при неизяснени обстоятелства. Случаят предизвика тревога, постави десетки под карантина и доведе до извънредна проверка на здравните власти, докато САЩ предложиха помощ на Москва

Стела Христова Стела Христова

6 октомври 2026, 09:05
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Л аборантка в институт за изследване на чумата в Сибир се разболя и почина при неразкрити обстоятелства. Трагичният инцидент  накара властите да поставят под карантина десетки хора, а ръководителят на руския здравен надзор отлетя извънредно за Иркутска област, пише Reuters.

Смъртта на жената предизвика сериозни опасения за общественото здраве в социалните мрежи, но в понеделник властите заявиха, че ситуацията е под пълен контрол.

Световната здравна организация обяви, че въз основа на наличната информация „рискът за общественото здраве на населението като цяло изглежда нисък“. От СЗО допълниха, че ще бъдат направени нови оценки на риска веднага щом постъпи допълнителна информация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смъртта е „голям проблем за Русия“ и предложи подкрепа на Москва за справяне със ситуацията.

„Ще помогнем“, каза Тръмп. „Винаги сме готови да помогнем на всеки, който има подобен проблем.“, допълни още той.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон следи ситуацията отблизо.

Чумата е ендемична за Сибир - регионът, където е регистрирано първото известно праисторическо огнище при хората. Причината е, че причинителят на заболяването, бактерията Yersinia pestis, естествено циркулира сред малките диви бозайници и техните бълхи в обширните диви райони. Заболяванията сред руснаци са рядкост, въпреки че всяка година се съобщава за случаи в други части на света, особено в Африка.

Чумата се проявява в три форми, които засягат различни части на тялото. Белодробната чума е инфекция на белите дробове, при която пациентът отделя инфекциозни капчици по въздушно-капков път. При ранно откриване заболяването се лекува успешно с антибиотици, но без лечение може да доведе до фатален край в рамките на един до шест дни.

Местните медии съобщиха, че починалата лаборантка е 28-годишната Дария Шипилова, служителка в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата в Сибир и Далечния изток. Появиха се противоречиви сведения за това как и къде се е разболяла, но според официалните власти тя е починала от пневмония с все още неустановен произход.

Руският здравен инспекторат „Роспотребнадзор“ заяви пред държавните медии, че институтът не е открил доказателства за инциденти при боравене с патогени. Изявлението дойде след разпространението на слухове в социалните мрежи, че жената е изпуснала епруветка с живи бактерии.

Въпреки това ръководителят на „Роспотребнадзор“ Анна Попова отлетя за Сибир за извънредна среща през уикенда.

Според информации в руските медии около 200 души, били в контакт с починалата, са поставени под карантина. Части от болницата в град Шелехов, където тя е издъхнала, са били отцепени, а местен алуминиев завод е разпоредил на работниците си да носят предпазни маски.

В последващо съобщение, цитирано от агенция ТАСС, от „Роспотребнадзор“ уточниха, че властите в Иркутска област са открили два случая на COVID-19 и два случая на риновирус сред контактните лица. Не са регистрирани други инфекциозни заболявания.

Властите призоваха гражданите към спокойствие и подчертаха, че няма доказателства смъртта на жената да е свързана пряко с работата ѝ.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев заяви, че тя е починала от „пневмония с неизвестна етиология“. Той допълни: „Важно е да се отбележи, че през последните няколко дни няма нови търсения на медицинска помощ от страна на служители на Института за борба с чумата.“, каза още той.

Кобзев увери, че ситуацията е под контрол и всички известни контакти на починалата са установени, прегледани и поставени под медицинско наблюдение.

Редактор: Стела Христова
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