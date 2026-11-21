В ълнуващ финал на първия звезден отборен турнир в “Игри на волята” очаква зрителите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За победата в LactoFlor - Битка на звездите ще се борят двойките Мартин Кънев-Николета Кръстева и Светлин Митев-Ваня Запрянова.

Четиримата финалисти ще се изправят пред тежко трасе с компоненти за бързина, точност, сила, издръжливост, баланс и логическа мисъл. Двойката, която триумфира в края на вечерта, ще си раздели голямата награда от €20 000, а надпреварата ще излъчи и първата жена победител в историята на приключенското риалити.

По пътя си към решаващия сблъсък и двата отбора постигнаха по три впечатляващи успеха над бивши шампиони, финалисти и легендарни воини на екстремното предаване. Част от техните най-корави опоненти, взели участие в звездната надпревара, ще присъстват на финала, за да ги подкрепят в най-важната битка.

Кои ще са големите победители в LactoFlor - Битка на звездите, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.