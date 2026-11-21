Г убернаторът на руската Ленинградска област съобщи днес, че товарен съд, насочил се към Калининград, е бил атакуван от два дрона в неутралните води на Финския залив – на три морски мили (прибл. 5,5 км) от руските граници, предаде „Ройтерс“.

„В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от границите на Руската федерация, беше извършено нападение с два дрона срещу товарен кораб, отиващ към Калининград“, написа в приложението „Макс“ губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че екипажът е евакуиран и щетите върху съда се уточняват.

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Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 464 дрона през последното денонощие.

Финландската армия потвърди, че тази сутрин е засякла „атака с дрон“ срещу руски товарен кораб във Финския залив, съобщи Министерството на отбраната на Финландия, което информира съюзническите държави от НАТО за инцидента, предаде „Франс прес“.

„В събота сутринта финландските въоръжени сили засякоха атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив на запад от остров Суурсаари“, посочи Министерството на отбраната на Финландия в официално изявление, без да посочва произхода на атаката.

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По кораба има щети, допълни ведомството, без да предоставя информация за състоянието на екипажа.

Финландската брегова охрана, която беше изпратена на мястото на инцидента, информира, че плавателният съд се е запалил и е бил отклонен към териториалните води на Финландия.

Скандинавската страна незабавно е информирала НАТО за инцидента.

Властите въведоха „временни ограничения“ във въздушното пространство и в района около източната част на Финския залив.

„Войната се разпростира до нашата територия. Финландските власти контролират ситуацията във Финския залив, където дрон удари руски товарен кораб. Украйна има правото да отвръща срещу агресора“, обяви финландският министър-председател Петери Орпо в X.