Урсула фон дер Лайен осъди предполагаем опит за убийство на американско-украински гражданин на датска територия.

Според председателката на ЕК атаката е организирана от руските разузнавателни служби.

Руското посолство в Копенхаген заяви, че няма доказателства в подкрепа на обвиненията.

ЕС подготвя нова стратегия за сигурност с акцент върху готовността и възпирането.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз с Дания и категорично осъди предполагаемия опит за убийство на американско-украински гражданин на датска територия, за който датските служби смятат, че е организиран от руското разузнаване. Това предаде "Ройтерс".

Заговор за убийство на рапър предизвика дипломатически скандал между Дания и Русия

„Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всички държави членки, станали цел на руските хибридни атаки“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа X.

I strongly condemn the assassination attempt against a US-Ukrainian citizen in Denmark, orchestrated by Russian intelligence services. This was an attack on EU soil. And it is unacceptable. We stand in full solidarity with Denmark. And with all Member States targeted by Russian hybrid attacks. An attack against one of us is an attack against our Union. Russia’s hybrid threats are becoming less and less hybrid, and more and more real. We have the tools to act. From rapid response teams to sanctions against those responsible. And soon, we will propose a new European Security Strategy to reinforce our preparedness and deterrence. And let me be clear: if Russia intends to weaken our support for Ukraine, it will achieve the exact opposite. Our resolve will only grow stronger. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2026

Тя допълни, че Европейският съюз скоро ще предложи „нова европейска стратегия за сигурност“, която да засили готовността и възпиращия капацитет на Съюза.

Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия

Как е бил осуетен предполагаемият атентат

Датската служба за сигурност и разузнаване (PET) съобщи на 20 ноември, че е осуетила опит за убийство, планиран за 25 септември по време на концерт в район северно от Копенхаген. Според оценката на службата операцията е била организирана от руските разузнавателни служби, а за изпълнението ѝ са били привлечени лица, свързани със забранената датска престъпна групировка „Loyal to Familia“.

Трима души са били спрени от полицията в автомобил близо до мястото на събитието. В колата са открити огнестрелни оръжия и ножове. Двама датски граждани са обвинени в опит за убийство и подпомагане на чужда разузнавателна служба. И двамата отричат обвиненията.

„Русия става все по-безразсъдна“: Европа скочи срещу Москва след дрона в Лайпциг (ОБЗОР)

Според датската обществена телевизия DR мишена на предполагаемия атентат е бил рапърът Kyivstoner, който има американско и украинско гражданство. Концертът му е бил отменен.

Руското посолство в Копенхаген отхвърли обвиненията, като заяви, че датските власти не са представили доказателства за руско участие в случая.

Дания предприема дипломатически мерки

След разкриването на случая датското правителство обяви, че ще експулсира руския военен аташе в Копенхаген. Външният министър Ларс Льоке Расмусен посочи, че решението цели да изпрати ясен сигнал към Москва, без да се прекъсват дипломатическите отношения между двете държави.

Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

Случаят се вписва в по-широкия контекст на предупрежденията на европейските служби за сигурност за саботажи, кибератаки и други хибридни действия, при които според тях могат да бъдат използвани престъпни мрежи за операции в европейски държави.

Развитието на случая в Дания поставя отново въпроса за използването на местни престъпни групи от чужди разузнавателни служби и за мерките, с които европейските държави могат да противодействат на подобни заплахи.