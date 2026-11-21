В ръзката между интензивните тренировки и сърдечните проблеми е добре документирана, като ранните признаци често засягат сексуалната функция. И все пак, кардио тренировката, обичана от милиони американски мъже, може да пречи на сексуалната им функция и на други части от здравето им, пише New York Post.

Над 51 милиона американци карат колело годишно, като мъжете доминират в спорта – за всяка жена колоездач има трима мъже. Сред феновете на колоезденето въпросът дали спортът причинява еректилна дисфункция е горещо оспорван, особено когато се претеглят реалните ползи за сърцето и тялото.

The popular exercise that's great for your heart - but may not be so good for your sex life https://t.co/R9kpYQZ7Cz https://t.co/L88RHRqvy6 — New York Post (@nypost) November 17, 2026

Как колоезденето влияе на сексуалната функция при мъжете

Карането на колело оказва натиск върху перинеума, пространството между тестисите и ануса – точно там, където голяма част от телесното ви тегло е върху седалката. Изследванията показват, че това драстично ограничава притока на кръв към пениса – около 68%, според проучване от 1999 г., ограничавайки кръвоснабдяването и притока на кислород.

Има също така доказателства, че натискът може да нарани пудендалния нерв, който осигурява усещане и движение на пениса. Това води до изтръпване и мравучкане. Рискът това да се случи е повишен за велосипедистите, които карат повече от три часа седмично, като близо милион американци, които пътуват с колело, според RunRepeat.

Сложни доказателства

Кръвният поток би трябвало да се възстанови в областта скоро след като велосипедистът слезе от седлото, показа проучването от 1999 г., но има доказателства, че еректилната дисфункция, свързана с колоезденето, може да продължи седмици след дълго каране.

Проучване от 2004 г. изследва велосипедисти, които са изминали поне 198 мили, като никой от тях не е имал еректилна дисфункция преди събитието. Те установяват, че 4,2% от колоездачите са изпитали еректилна дисфункция седмица след събитието и 1,8% месец след него. Една трета от тези, които са изпитали еректилна дисфункция, също са имали изтръпване в областта. Преглед от 2020 г. също така установява, че велосипедистите имат два пъти по-голяма вероятност да имат еректилна дисфункция.

Сексуалното здраве е само една част от картината. Според проучване от 2017 г. велосипедистите са по-склонни към уретрална стриктура, блокираща потока на урина от пикочния мехур. С течение на времето това състояние може да доведе до задържане на урина, което изисква спешно дрениране, инфекции на пикочните пътища, увреждане на пикочния мехур или бъбречна недостатъчност.

Въпреки това, същото проучване установи, че велосипедистите нямат по-лоша сексуална или пикочна функция от плувците или бегачите. Това е едно от редица доказателства, които хвърлят съмнение върху връзката между еректилната дисфункция и колоезденето. Преглед на 31 проучвания от 2026 г. установи, че няма значителна разлика в еректилната дисфункция между велосипедисти и невелосипедисти.

„Наличните доказателства не подкрепят причинно-следствена връзка между колоезденето и еректилната дисфункция при мъжете“, пишат авторите.

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Видът на велосипеда и неговите характеристики са от значение

Колоезденето има много предимства – то може да бъде евтин, лесен за усвояване и достъпен начин за упражнения, който помага за здравето на сърцето. Експертите казват, че всеки мъж ще трябва да прецени дали ползите надвишават рисковете, включително нараняванията.

Въпреки това, има неща, които те могат да направят, за да сведат до минимум риска от еректилна дисфункция по време на колоездене. Ето какво показват изследванията: